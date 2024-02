OTS: CompuGroup Medical (CGM) / CGM treibt Digitalisierung im ...

CGM treibt Digitalisierung im Gesundheitswesen voran und steigert Umsatz und Marge deutlich Koblenz (ots) - CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, kann auch für 2023 von einem starken Geschäftsjahr berichten. Nach vorläufigen Zahlen konnte der Umsatz deutlich um 5 % auf EUR 1,19 Mrd. gesteigert werden. Das Unternehmen profitierte dabei auch von den Digitalisierungsinitiativen in verschiedenen Gesundheitssystemen weltweit. So wurde etwa im Krankenhaussegment ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt. Auch das internationale Geschäft, vor allem in den USA und Italien, entwickelte sich dynamisch. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze stieg auf einen neuen Höchststand von 69 %, was die Stärke des Geschäftsmodells bekräftigt. Das organische Wachstum lag bei 4,3 %, bereinigt um Effekte aus der Telematikinfrastruktur bei 5,3 %. Das bereinigte EBITDA stieg überproportional zum Umsatz um 13 % auf EUR 265 Mio., die Marge verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 14 % auf EUR 2,06, der Free Cashflow kletterte um 64 % auf EUR 113 Mio. CompuGroup Medical-CEO Michael Rauch sagte: "Unser strategischer Kurs zahlt sich mehr und mehr aus. Wir haben frühzeitig erhebliche Investitionsmaßnahmen ergriffen, um digitale Lösungen für das Gesundheitswesen voranzutreiben. 2024 werden wir weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, für unsere Kunden - Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken, Versicherungs- und Pharmaunternehmen - das volle Potenzial einer digitalisierten Gesundheitsversorgung auszuschöpfen. Dabei setzen wir insbesondere auch auf Exzellenz und Effizienz im Bereich der Künstlichen Intelligenz." 2023 hat das Unternehmen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Unter anderem lancierte CGM eine Initiative zur Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Produkte und Prozesse. Auch 2024 wird CGM die Digitalisierung des Gesundheitssystems weiter vorantreiben. Den vollständigen Text finden Sie hier (https://www.cgm.com/corp_de/magazin/arti kel/pressemitteilungen/2024/cgm-treibt-digitalisierung-im-gesundheitswesen-voran -und-steigert-umsatz-und-marge-deutlich.html) Pressekontakt: Frank Bremser Senior Communications Manager M: +49 151 292 819 32 E-Mail: mailto:frank.bremser@cgm.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100921/5708885 OTS: CompuGroup Medical (CGM)