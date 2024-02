ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 190 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Wie erwartet entwickle sich das Geschäft mit Automatisierung und Digitalisierung (DI) zunehmend träge, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür sei die Dynamik in allen anderen Bereichen des Industriekonzerns hoch./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:10 / UTC

