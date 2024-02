Bitcoin Kurs steigt über 44.000 Dollar – Höchster Stand seit fast vier Wochen

Mit über 44.600 Dollar pro Einheit kostet ein Bitcoin (USD) so viel wie seit fast vier Wochen nicht mehr. Rund einen Monat nach der erstmaligen Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA scheint sich die Wirkung nun sukzessive zu entfalten. Die Serie der Gewinnmitnahmen dürfte damit beendet sein. Die Anleger versuchen im Markt nun langsam, aber sicher wieder Fuß zu fassen, ohne dabei die schwelenden Risiken aus den Augen zu verlieren.

Geringes Handelsvolumen als Nährboden für weitere Kursaufstiege

Auch das aktuell vergleichsweise geringe Handelsvolumen könnte die jüngste Aufwärtsbewegung begünstigt haben.

Nach der Lancierung von Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten hoffen Investoren nun zusehends, dass das Versilbern der jüngsten Kursgewinne eingestellt wird. Zuletzt galt womöglich das Motto „buy the rumor, sell the news“. Durch die Anlagevehikel auf Basis von Bitcoin haben nun neben Privatanlegern vor allem auch institutionelle Investoren Zugang zum Krypto-Markt. Anleger hoffen in diesem Zusammenhang auf einen weiteren Kapitalzufluss.