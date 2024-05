Ethereum Kurs: SEC ebnet Weg für Ether-Spot-ETFs in den USA

Die US-SEC hat den Weg für den Handel mit ETFs, welche direkt in die Kryptowährung Ether (USD) investieren, geebnet. Dies könnte den Handel für sogenannte Ether-Spot-ETFs noch in diesem Jahr ebnen. Erstaunlich ist, dass die erste Marktreaktion direkt danach ungewöhnlich verhalten ausfiel. Auch am Freitagmorgen notierte eine Ether-Einheit mit rund 3.800 Dollar unwesentlich unverändert, später allerdings mit leichteren Verlusten. Investoren sollten sich in den kommenden Stunden dennoch auf eine erhöhte Volatilität einstellen.

Meilenstein für die Krypto-Branche – SEC vollzieht 180-Grad-Wende

Die Entscheidung ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte und ein weiteres Vertrauenssiegel für die Branche durch die oberste US-Börsenaufsicht. Die SEC hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erstmals in der US-Geschichte börsengehandelte Ether-Spot-ETFs genehmigt. Die 180-Grad-Wende der SEC dürfte für die meisten Investoren äußerst überraschend kommen. Anleger hoffen nun auf weiteren Liquiditätszufluss nach Lancierung der Ether-Spot-ETFs. Krypto-Werte sind erneut ein Stück salonfähiger geworden.

Nach dem historischen Meilenstein dürften Investoren getreu dem Motto „Buy the rumor, sell the fact“ agieren und ihre Gewinne einstreichen. Es könnten Wochen vergehen, bis die Ether-Spot-ETFs tatsächlich an den Start gehen. Denn bevor der Handel beginnen kann, müssen die ETF-Emittenten für ihre Produkte ebenfalls grünes Licht erhalten. Investmentfirmen wie VanEck, ARK Investments/21Shares und BlackRock hoffen darauf, bald entsprechende Produkte an den Markt bringen zu können.

Aktuelle Webinare:

Titel Datum Startzeit Dauer Registrieren Marktchancen nutzen: Optionsscheine effektiv einsetzen 30.5.2024 18:00 45 Minuten

Registrieren Preis, Volumen, Volatilität – Drei essentielle Faktoren des Tradings 6.6.2024 18:30 45 Minuten

Registrieren Marktstrategien mit Chartanalyse: Praxis-Webinar mit IFTA-Präsident 19.6.2024 18:30 45 Minuten

Registrieren