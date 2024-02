DAX® - Wieder unter 17.000 Punkten

Nach dem neuen Allzeithoch bei 17.050 Punkten waren Anschlussgewinne beim DAX® gestern leider Fehlanzeige. Letztlich kam es sogar zu nennenswerten Gewinnmitnahmen, sodass bei den deutschen Standardwerten Notierungen jenseits der 17.000er-Marke nur ein kurzes Vergnügen waren. Obwohl das Aktienbarometer dabei innerhalb der Schwankungsbreite des Vortages verblieb, ist unter dem Strich dennoch der Rückfall in die bekannte Tradingrange der letzten Tage zwischen 17.000 und 16.800 Punkten zu beklagen. Solange der DAX® allerdings nicht unter das „swing low“ vom 1. Februar bei 16.822 Punkten fällt, können Anlegerinnen und Anleger auf die trendbestätigende Wirkung der im Dezember/Januar ausgeprägten Flagge setzen (siehe Chart). Das gilt auch vor dem Hintergrund des S&P 500®, der gestern die 5.000er-Marke nur um Haaresbreite – sprich um die Nachkommastelle – verfehlt hat. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert weiter einen hohen Grad an Optimismus. So sind derzeit mehr als doppelt so viele US-Privatanleger auf Sicht der kommenden sechs Monate „bullish“ (49 %) als „bearish“ (22,6 %) gestimmt – eher ein Bremsklotz für die zukünftige Aktienmarktentwicklung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

