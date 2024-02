IRW-News: Tisdale Clean Energy Corp. : Tisdale Clean Energy startet im Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in Saskatchewan mit seinem ersten Phase-1-Bohrprogramm

IRW-PRESS: Tisdale Clean Energy Corp. : Tisdale Clean Energy startet im Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in Saskatchewan mit seinem ersten Phase-1-Bohrprogramm

Vancouver, British Columbia, 8. Februar 2024 / IRW-Press / - TISDALE CLEAN ENERGY CORP. (Tisdale oder das Unternehmen) (TSX.V: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: T1KC) bestätigt hiermit sein bevorstehendes Arbeitsprogramm im Uranprojekt South Falcon East, das die Uranlagerstätte Fraser Lakes B beherbergt. Das Projekt South Falcon East liegt 18 km außerhalb der Randzone des Athabasca-Beckens, rund 50 km östlich des ehemaligen Uranbergbau- und Uranverarbeitungsbetriebs Key Lake.

Tisdale Clean Energy Corp. unterzeichnete im Oktober 2022 eine Optionsvereinbarung mit der Firma SkyHarbour Resources Ltd., um sich im Rahmen eines Earn-ins bis zu 75 % der Anteile am Konzessionsgebiet South Falcon East zu sichern.

Das Unternehmen wird im Spätwinter 2024 mit einem ersten Phase-1-Bohrprogramm beginnen. Das Bohrvolumen der ersten Programmphase wird bis zu etwa 1.500 Bohrmeter umfassen. Vorrangig geht es darum, die bestehende Mineralisierung, die mit der Uranlagerstätte Fraser Lakes B in Verbindung steht, zu verifizieren und zu erweitern (Abbildung 2). Einerseits soll anhand von Infill-Bohrungen die Existenz und Kontinuität der bestehenden Mineralisierung bestätigt und damit der Grundstein für eine neue, aktualisierte Ressourcenschätzung sowie ein 3D-Modell in der Zukunft gelegt werden. Andererseits wird mit Stepout-Bohrungen versucht, die Grundfläche der Lagerstätte weiter auszudehnen, nachdem die derzeitige Mineralisierung in allen Richtungen offen ist. Zunächst wird man sich auf die Erweiterung der Mineralisierung entlang des Streichens und im Einfallen bis hinein ins Grundgebirge konzentrieren.

Ein weiterer Schwerpunkt wird darauf liegen, Explorationsaktivitäten auf regionaler Ebene einzuleiten, um vielversprechende Anomalien, die in der Region T-Bone Lake lokalisiert wurden, genauer zu untersuchen (Abbildung 2). Im Zuge von Bohrungen auf regionaler Ebene wird es vor allem darum gehen, weitere Mineralisierungszonen und Lagerstätten entlang des gefalteten Struktursystems, das die Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergt, zu erschließen.

Um das Wertpotenzial von South Falcon zu erschließen, ist der Beginn der Bohrungen für uns ein echter Meilenstein, erklärt CEO Alex Klenman. Im Moment gibt es wenig Anerkennung für diese unterirdischen Vorkommen. Im Zuge der Bohrungen und der Absicherung unserer Beteiligung am Projekt wird sich das allmählich ändern. Mit dem Plan für die erste Phase wird es uns gelingen, die ersten Auflagen des Earn-ins mit Skyharbour zu erfüllen. Wir hoffen, dass sich unsere Bewertung infolgedessen ebenfalls verbessern wird. Damit steigen auch die Chancen für eine Unterstützung von institutioneller Seite und wir bekommen die Möglichkeit, im Zuge des Jahres 2024 und darüber hinaus noch größere Bohrprogramme zu absolvieren.

Wir gehen stark davon aus, dass das Ausmaß und der durchschnittliche Erzgehalt der Ressource noch vergrößert werden können. Die letzten Bohrungen im Jahr 2015 förderten U3O8-Werte von 0,172 % bzw. 0,165 % auf Bohrabschnitten von mindestens zwei Metern oder mehr zutage. Diese Ergebnisse haben bestätigt, dass sich im Inneren der Lagerstätte höhergradige Uranvorkommen befinden. Wir haben ein sehr überzeugendes Explorationskonzept und sind zuversichtlich, dass wir es auch weiter verfolgen können. Zweifellos sind die ersten Schritte immer die schwierigsten. Es freut uns, dass wir nun in der Lage sind, mit der Umsetzung unserer Pläne zu beginnen, fügt Herr Klenman hinzu.

Dass Tisdale sein erstes Bohrprogramm bei South Falcon East einleitet, erfüllt uns mit Begeisterung, freut sich Jordan Trimble, CEO von Skyharbour Resources. Bei dem Projekt handelt es sich um ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt, das eine oberflächennahe Uranressource mit starkem Expansionspotenzial beherbergt. Darüber hinaus bestehen auch in anderen Bereichen des Konzessionsgebiets beste Chancen für Entdeckungen. Wir sind zuversichtlich, dass wir im Rahmen dieses Winterbohrprogramms den Aktionären beider Unternehmen eine entsprechende Wertschöpfung bieten können, nachdem Uran derzeit zu Preisen gehandelt wird, die annähernd an die Höchststände der letzten sechzehn Jahre heranreichen, so Herr Trimble.

Das Feldprogramm wird voraussichtlich Ende Februar eingeleitet. Für die Ausführung zeichnet die Firma Terralogic Exploration Inc. unter der Aufsicht von Laura Tennent, Project Manager bei Terralogic Exploration, und C. Trevor Perkins, dem geologischen Berater von Tisdale, verantwortlich. Das Bohrprogramm wird von Skyharbours Basislager McGowan Lake Camp aus durchgeführt, bei den täglichen Bohrungen kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Das Budget für die erste Programmphase wird voraussichtlich mit 1,25 Millionen $ beziffert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73542/Tisdale_080224_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Standort des Projekts South Falcon East im östlichen Teil des Athabasca-Beckens, Saskatchewan (Kanada)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73542/Tisdale_080224_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Bohrziele im Uranprojekt South Falcon East für das Jahr 2024

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73542/Tisdale_080224_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Projekt South Falcon East - Lageplan des Camps und der Bohrplätze

Über das Projekt South Falcon East

Das Projekt South Falcon East ist ein Uranexplorationsprojekt im südöstlichen Teil des Athabasca-Beckens und entspricht einem Teilbereich des derzeit von der Firma Skyharbour Resources Ltd. betriebenen Projekts South Falcon. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 12.464 Hektar und befindet sich 18 Kilometer außerhalb des Athabasca-Beckens, rund 50 Kilometer östlich der Mine Key Lake.

Das Projekt South Falcon East beherbergt die Uran/Thorium-Lagerstätte Fraser Lakes B, in der sich historische Mineralressourcen* im Umfang von 6,9 Mio. Pfund U3O8 (vermutete Kategorie) mit einem U3O8-Gehalt von 0,03 % sowie 5,3 Mio. Pfund ThO2 (vermutete Kategorie) mit einem U3O8-Gehalt von 0,023 % ThO2 befinden. Bei der bisher entdeckten Uran- und Thoriummineralisierung handelt es sich um eine klassische Grundgebirgsmineralisierung vom Athabasca-Typ in geringer Tiefe, die mit gut ausgebildeten elektromagnetischen Leitschichten verbunden ist.

Über Tisdale Clean Energy Corp.

Tisdale Clean Energy ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen widmet sich aktuell der Erschließung des Uranprojekts South Falcon East, das eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund innerhalb der Uran-Thorium-Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergt. Das Projektgelände liegt im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43- 101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo. geprüft, der als geologischer Berater und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen tätig ist.

*Die historischen Ressourcen sind im Fachbericht zum Konzessionsgebiet South Falcon East in vom 9. Februar 2023 beschrieben, der vom Verkäufer bei SEDAR eingereicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressourcen nicht als aktuelle Ressourcen und hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Ressourcen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Obwohl das Unternehmen diese historischen Ressourcen nicht als aktuell betrachtet, ist es der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die entsprechenden Informationen für den Leser hilfreich sein können.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, CEO

Tel: 604-970-4330

info@tisdalecleanenergy.com

Tisdale Clean Energy Corp

Suite 2200, HSBC Building, 885 West Georgia St.

Vancouver, BC, V6C 3E8, Kanada

www.tisdalecleanenergy.com

