Linde: Konzern für Industriegase rechnet mit schwierigem Jahr 2024🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.02.2024

AKTIE IM FOKUS: Linde

WKN: A3D7VW / ISIN: IS000S9YS762 / K├╝rzel: LIN

Aktuelle Analyse und Einsch├Ątzung sowohl f├╝r kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch├Ątzungen und Prognosen f├╝r l├Ąngerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier befindet sich in einem stabilien Aufw├Ąrtstrend. Im Dezember als auch in dieser Handelswoche hat es zwei gr├Â├čere Aufw├Ąrtsbewegungen gegeben, wobei die Bewegung in dieser Hnadelswoche substanzhaltiger erscheint wie die im Dezember.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 391,16 EUR

Marktkapitalisierung 189,88 Mrd. EUR

Umsatz 2023 29,7 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 53,66 %

KGV 2024* 20,10 %

4 Wochen Performance + 5,94 %

Bewertung leicht ├╝berbewertet

Div. Rendite 2024* 1,90 %

* Prognose

Parkettgefl├╝ster:

Der weltgr├Â├čte Konzern f├╝r Industriegase geht davon aus, dass 2024 ein schwieriges Jahr werden k├Ânnte. Das Management erwartet, dass der bereinigte Gewinn nur noch um acht bis elf Prozent auf 15,25 bis 15,65 US-Dollar je Aktie steigen k├Ânnte. Analysten gehen von einem Plus von 9,5 Prozent aus. Im Vergleich dazu war der Gewinn 2023 noch um 16 Prozent auf 14,20 US-Dollar je Aktie gestiegen. Dies lag ├╝ber den Erwartungen. Der Umsatz hingegen ging 2023 um 2 Prozent auf 32,9 Mrd. US-Dollar zur├╝ck, w├Ąhrungsbedingt stieg er aber um 5 Prozent. Umsatztreiber waren vor allem Preiserh├Âhungen, die durchgesetzt werden konnten. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 13 Prozent auf 6,99 Mrd. US-Dollar, die operative Marge verbesserte sich von 23,7 Prozent auf 27,6 Prozent.

F├╝r das laufende Jahr wird mit einem deutlich anspruchsvolleren Umfeld gerechnet. F├╝r das 1. Quartal 2024 rechnet der Vorstand mit einem Gewinn je Aktie von 3,58 US-Dollar bis 3,68 US-Dollar. Das w├Ąre zwar ein Plus, l├Ąge aber mit sechs bis neun Prozent unter dem Wert des Vorjahres.

