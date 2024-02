Devisen: Euro legt zum US-Dollar leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar ein wenig zugelegt. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,0782 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0772 (Donnerstag: 1,0758) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9283 (0,9295) Euro gekostet.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief ohne nachhaltige Impulse. Inflationsdaten aus Deutschland bestätigten das bekannte Bild eines abnehmenden Preisauftriebs. Etwas besser als erwartet ausgefallene Industrieproduktionszahlen aus Italien wurden am Markt nur zur Kenntnis genommen.

Kurzzeitig stieg der Euro am Nachmittag (MESZ) bis auf fast 1,08 Dollar. Verantwortlich waren die jährlichen Revisionen zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, die Zahlen könnten wie im Jahr zuvor einen deutlicheren Preisauftrieb ergeben. Dies war jedoch nicht der Fall, die Revisionen hielten sich unter dem Strich in Grenzen. Der Euro gab seine Gewinne rasch wieder ab.

Generell befindet sich der Euro seit Jahresanfang im Abwärtstrend. Ein Grund ist der deutliche Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt, was wiederum die starke Entwicklung der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund sind rasche und schnelle Zinssenkungen in der größten Volkswirtschaft der Welt unwahrscheinlich geworden. Dies stützt den Dollar/mis/jsl/he