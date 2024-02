Original-Research: Nordex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nordex SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nordex SE Unternehmen: Nordex SE ISIN: DE000A0D6554 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.02.2024 Kursziel: 13,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Preview: Starkes Umsatzwachstum 2023 - Auftragsbestandsignalisiert Fortsetzung in 2024 Nordex wird am 29. Februar den GB 2023 veröffentlichen. In der Vergangenheit berichtete das Unternehmen vorläufige KPIs bereits vor diesem Termin. Der berichtete Auftragseingang lässt weiteres Wachstum in 2024 erwarten. Umsatz 2023 über Company-Guidance erwartet: Während wir beim Umsatz mit 6.256 Mio. EUR ein Überschießen der Guidance (5.600-6.100 Mio. EUR) erwarten, sollte Nordex beim EBITDA im Rahmen des (sehr weiten) EBITDA-Margenkorridors von -2% bis +3% liegen. Dabei könnte unsere Erwartung einer knapp positiven EBITDA-Marge (+0,1%) etwas ambitioniert sein. Bei den Investitionen dürfte Nordex deutlich unterhalb der Guidance (etwa 200 Mio. EUR) geblieben sein. Hier dürfte sich das Bild nach 9 Monaten (83 Mio. EUR) in Q4 nicht komplett verändert haben. Damit erwarten wir keine negative Überraschung beim FCF. Starker Auftragseingang in Q4: Besonders eindrucksvoll fiel der Auftragseingang im vierten Quartal aus. Die verkaufte Gesamtleistung stieg fast 30% yoy von 1,9 auf 2,5 GW. Davon entfielen 92% auf Europa und 8% auf Südamerika. Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) lag allerdings mit 0,84 Mio EUR pro MW unter Q4 2022 (0,89 Mio. EUR/MW). Im gesamten Jahr 2023 erhielt Nordex Aufträge zur Lieferung von 1.270 (2022: 1.235) Windturbinen. Da die durchschnittliche Turbine deutlich leistungsstärker war, stieg die beauftragte Gesamtleistung um 16% yoy auf 7,4 GW an. Der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) lag unverändert bei 0,89 Mio. EUR/MW. Mit 86% entstammt der weitaus größte Teil der Aufträge aus Europa, 8% der Aufträge kamen aus Südamerika (Brasilien und Chile), 4% aus Nordamerika (Kanada) und 2% aus der übrigen Welt. Operativer Profitabilitätssprung in 2024, aber Weg bis zum Margenziel ist noch weit: Für 2024 erwarten wir insbesondere aufgrund des verbesserten Orderbuchs und des wachsenden Servicegeschäfts in Europa eine weiter deutlich verbesserte Profitabilität. Dennoch verhindern unprofitable Altaufträge (ca. 1,5 GW) sowie die schwierige Lage im brasilianischen Energiemarkt voraussichtlich eine raschere Erholung. Zusätzlich belastet die Lage am Roten Meer durch den Umweg der Containerschiffe über das Kap der Guten Hoffnung die Logistikkosten und verzögert die Auslieferungen. Daher haben wir unsere Erwartungen für die Ergebnisdynamik in 2024 reduziert auf eine EBITDA-Marge von 3,7% (zuvor: 4,2%). Aufgrund der Tatsache, dass das Unternehmen noch nahe an der Profitabilitätsschwelle operiert, bedeutet dies für das laufende Jahr prozentual eine Revision der Gewinnerwartungen beim EBIT um 29,2% und beim EPS sogar um 83,3%. Für die Folgejahre haben wir unsere Prognosen weitgehend unverändert gelassen. Fazit: Unseres Erachtens nach hat sich die Geschäftslage der Nordex-Gruppe in den letzten 18 Monaten wesentlich verbessert. Dies gilt insbesondere für die relative Wettbewerbsposition. In Europa hat sich Nordex hinter Weltmarktführer Vestas als klare Nr.2 etabliert. Für 2024 erwarten wir einen ausgeglichenen FCF und damit keine Notwendigkeit einer weiteren verwässernden Kapitalmaßnahme. Trotz der verbesserten Lage des Unternehmens steht der Aktienkurs nahe seiner historischen Tiefstände. Daher bekräftigen wir unser Anlageurteil 'Kaufen' mit Kursziel 13,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 