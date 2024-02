Thyssenkrupp Nucera testen Widerstand vor Quartalszahlen

(dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera haben am Montag mit plus 5,87 Prozent auf 14,80 Euro abermals einen wichtigen Widerstand getestet. So war der Kurs jüngst mehrfach bis an die 21-Tage-Linie gestiegen, dann aber wieder zurückgefallen. Die Linie, die abwärts gerichtet ist, verläuft aktuell bei 14,88 Euro. In diesem Bereich liegt auch die Oberkante des kurzfristigen Abwärtstrendkanals, der seit den ersten Januartagen Bestand hat.

Thyssenkrupp hatte den Elektrolyse-Spezialisten Nucera im Sommer 2023 an die Börse gebracht. Seit dem Höchstkurs von 25,28 Euro kurz nach dem Börsengang waren die Titel bis Ende Oktober um fast die Hälfte eingebrochen. Es folgte eine Erholung bis kurz vor Weihnachten, ehe es wieder bergab ging. Der Platzierungspreis hatte 20 Euro betragen - für Erstzeichner summieren sich die Verluste auf 26 Prozent.

Anleger warten nun auf Resultate des ersten Geschäftsquartals, die Thyssenkrupp Nucera am Dienstag veröffentlichen will./mis/men