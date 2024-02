Advanced Micro Devices: Der PC-Markt soll für zusätzlichen Schwung sorgen

Ein neuer Aufschwung bei den Investitionen in Chipfabriken startet ab 2025 und sollte bis Ende der Dekade anhalten. Der Bedarf an KI-Chips, Elektromobilität sowie ein neuer Upgrade-Zyklus bei PCs und Smartphones sorgt dafür. PVA TePla wird einen steigenden Bedarf an Kristallzuchtanlagen und Inspektionssystemen verzeichnen. Weiteres Wachstum ist in den nächsten Jahren drin, da der Konzern auch neue Märkte wie die Luftfahrt und Green Energy adressiert!