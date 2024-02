EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG mit solidem ersten Quartal im Geschäftsjahr 2023/2024

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Deutsche Konsum REIT-AG mit solidem ersten Quartal im Geschäftsjahr 2023/2024



14.02.2024 / 07:10 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Deutsche Konsum REIT-AG mit solidem ersten Quartal im Geschäftsjahr 2023/2024 Mieterlöse um 6,6 % auf EUR 19,9 Mio. gestiegen

Vermietungsergebnis sinkt leicht um 2,0 % auf EUR 12,7 Mio.

Zinsbedingter Rückgang des FFO um 21,1 % auf EUR 8,0 Mio. / FFO je Aktie bei EUR 0,23

Immobilienportfolio mit Bilanzwert von EUR 1,0 Mrd.

EPRA NTA je Aktie steigt durch positives Periodenergebnis leicht auf EUR 7,78 (30. September 2023: EUR 7,64 je Aktie)

Net-LTV durch laufende Tilgungen auf 60,7 % zurückgegangen (30. September 2023: 61,6 %)

Periodenergebnis in Höhe von EUR 6,5 Mio. (Vorjahr EUR 8,3 Mio.) Potsdam, 14. Februar 2024 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs 2023/2024 erwartungsgemäß solide abgeschlossen. Mieterlöse leicht angestiegen / FFO aufgrund höherer Zinsbelastung niedriger Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 6,6 % von EUR 18,7 Mio. auf EUR 19,9 Mio. erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus indexbasierten Mieterhöhungen sowie den letzten Ankäufen, die im Vorjahresvergleichsquartal nur teilweise Mieterlöse generiert haben. Das Vermietungsergebnis war leicht rückläufig, was vor allem auf geringere Erträge aus der Betriebskostenumlage gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Die Funds from Operations („FFO“) verminderten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21,1 % auf EUR 8,0 Mio. (Q1 2022/2023: EUR 10,2 Mio.) bzw. EUR 0,23 je Aktie (Q1 2022/2023: EUR 0,29 je Aktie). Maßgeblich für diesen Rückgang war in erster Linie der Anstieg der Nettozinsaufwendungen um rund EUR 1,5 Mio. Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) sind hingegen deutlich gestiegen und betrugen ca. EUR 6,0 Mio. (Q1 2022/2023: EUR 2,2 Mio.). Im Vorjahresvergleichsquartal wurden aufgrund von zwei größeren Revitalisierungsprojekten überdurchschnittlich hohe Investitionen in das Bestandsportfolio getätigt. Portfolio umfasst zum Stichtag 184 Immobilien mit einem Bilanzwert von EUR 1,0 Mrd. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahrs wurden weder Ankäufe weiterer Immobilien noch Verkäufe von Bestandsobjekten umgesetzt, sodass sich das zum 31. Dezember 2023 bilanzierte Portfolio unverändert aus 184 Immobilien mit einem Bilanzwert von 1,0 Mrd. zusammensetzte. Zum Stichtag erwirtschaftete das Portfolio eine Jahresmiete in Höhe von EUR 79,3 Mio. Nach dem Bilanzstichtag wurde der Verkauf des leerstehenden Objekts in Trier/Kenn mit erfolgtem Nutzen-Lasten-Wechsel im Januar 2024 abgeschlossen, sodass sich das Portfolio pro forma aus 183 Objekten zusammensetzt. Die Bruttoankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2023 durchschnittlich mehr als 10 %. EPRA NTA (voll verwässert) bei EUR 7,78 je Aktie / Net LTV beläuft sich auf rund 60,7 % Der EPRA NTA (voll verwässert) ist im Zuge des positiven Periodenergebnisses leicht angestiegen und beträgt zum 31. Dezember 2023 EUR 7,78 je Aktie (30. September 2023: EUR 7,64 je Aktie). Der innere Wert der Aktie liegt damit weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs. Aufgrund der laufenden Tilgungen der Immobilienfinanzierungen ist der Net LTV zum Bilanzstichtag gesunken und beläuft sich auf 60,7 % (30. September 2023: 61,6 %). Refinanzierung der auslaufenden Anleihen weiter in Verhandlung / Kommunikation einer Ergebnisprognose für das zweite Halbjahr angestrebt Die DKR befindet sich weiter in konstruktiven Gesprächen mit der Anleihegläubigerin der im April und Mai 2024 auslaufenden Unternehmensanleihen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass dabei zeitnah eine für beide Seiten tragbare Lösung erzielt wird. Darüber hinaus arbeitet die Gesellschaft an selektiven Objektveräußerungen zum Buchwert, um die Verschuldung schrittweise zu senken. Aufgrund der derzeit noch in Umsetzung befindlichen Anleiherefinanzierungen und den möglichen Objektveräußerungen kann der Vorstand derzeit noch keine verlässliche Prognose der wesentlichen Finanzkennzahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/2024 treffen. Der Vorstand strebt jedoch an, eine Prognose mit dem Halbjahresfinanzbericht geben zu können. Telefonkonferenz Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2023/2024 heute, am 14. Februar 2024 , um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung. Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Mareike Kuliberda Investor Relations mk@deutsche-konsum.de +49 (0) 331 74 00 76 - 533







