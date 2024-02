EQS-News: SAMS DACH 2024: USU präsentiert Innovationen für erfolgreiches IT Asset Management

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SAMS DACH 2024: USU präsentiert Innovationen für erfolgreiches IT Asset Management



14.02.2024 / 10:19 CET/CEST

Möglingen, 14. Februar 2024

„Spice up your ITAM!“ lautet das Motto von USU auf dem diesjährigen SAMS DACH-Kongress vom 26.-27. Februar in Berlin. Im Rahmen von Europas größtem Kongress für Software Asset Management (SAM) & IT Procurement präsentiert sich USU als Event Lead Partner und bietet ein breites Informationsangebot rund um erfolgreiches IT Asset Management (ITAM): Neben einer Keynote, einem Pre-Workshop und zwei World-Café-Sessions beantworten sieben USU-Experten individuelle Fachfragen am Messestand. Spice up your ITAM with USU!

Interessenten erwarten u.a. spannende, interaktive Sessions zu aktuellen Use Cases und den Anforderungen an die SAM- & ITAM-Tools von morgen:

Pre-Event-Workshop am 25. Februar 2024, 15 Uhr :

„Woraus besteht die Rezeptur für ein erfolgreiches ITAM-Programm?“ USU-Experten verraten die besten ITAM-Rezepte und entwickeln gemeinsam mit den Teilnehmenden z.B. Strategien, um mit ITAM auch Cyber-Risiken zu minimieren.

Keynote am 26. Februar 2024, 9:15 – 9:45 Uhr

„Spice up your ITAM!“ A la Carte werden die Möglichkeiten dargestellt, die professionelle Lösungen heute und in Zukunft bieten – für IT-Transarenz, Compliance, IT-Optimierung, FinOps und für das IT-Risikomanagement.

Zwei World Café-Sessions am 27. Februar 2024, ab 11:15 Uhr

„Ist KI das neue Chili für Ihr ITAM?“ Expertendiskussion, wie KI zum Game-Changer für erfolgreiches ITAM werden kann.

„Ist Ihr SAM-Tool fit für die Zukunft?“ Update der aktuellen Tool-Landschaft und der Anforderungen an einen idealen Technologie-Partner.

„Wir freuen uns auf das diesjährige Jahrestreffen der deutschsprachigen SAM-Community und den inspirierenden fachlichen Austausch“, so Olaf Diehl, Director Product Management bei USU.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

