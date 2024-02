Hensoldt - Korrektur abgeschlossen: Kurs Rekordhoch?

Von April 2023 bis Januar 2024 durchlief die Hensoldt-Aktie eine korrektive Phase, welche sich aus charttechnischer Sicht in Form eines „bullishen“ Keils vollzog. Der Ausbruch auf der Oberseite weckt nun Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur. In die gleiche Kerbe schlagen diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir das neue Einstiegssignal seitens des MACD sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Als charttechnischer Katalysator kommen nun auch noch der Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 28,29 EUR) sowie das jüngste Aufwärtsgap bei 30,40/30,85 EUR hinzu. Perspektivisch eröffnet die o. g. Keilformation sogar ein hinreichendes Anschlusspotenzial um wieder Kurs auf das bisherige Allzeithoch vom April 2023 bei 37,54 EUR zu nehmen. Im Monatsbereich unterstreicht das jüngst ausgeprägte konstruktive Candlestickmuster in Form eines sog. „morning stars“ die aktuell vielversprechende Ausgangslage. Unter Money Management-Aspekten können Anlegerinnen und Anleger – je nach Risikoneigung – entweder die o. g. Kurslücke oder aber den langfristigen gleitenden Durchschnitt als Absicherung auf der Unterseite heranziehen.

HENSOLDT (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

