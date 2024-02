Microsoft-Aktie: Auch nach der Kursrally für mich die erste Wahl

Die Microsoft-Aktie (WKN: 870747) war einer der größten Gewinner des letzten Jahres. Innerhalb der letzten 12 Monate ist der Kurs um satte 70 % in die Höhe geschossen. Inzwischen kostet ein Anteilsschein beachtliche 412 US-Dollar (Stand 07.02.2024). Und das, obwohl Microsoft schon vorher ein Gigant mit einem Marktwert von weit mehr als einer Billion US-Dollar war.

Da der Aktienkurs in den letzten Jahren aber deutlich stärker gestiegen ist, als der Gewinn, ist die Microsoft-Aktie inzwischen weit davon entfernt ein klassisches Schnäppchen zu sein. In den letzten vier Quartalen lag der Nettogewinn je Aktie zusammengerechnet bei 11,06 US-Dollar. Aktuell zahlt man also das 37-Fache des Gewinns für die Aktie.

Trotz hohem KGV ist die Microsoft-Aktie einen Blick wert

Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist natürlich nur eine von vielen Variablen, die man bei der Bewertung eines Unternehmens berücksichtigen sollte. Immerhin zeigt diese Kennzahl nur an, wie die Bewertung im Verhältnis zu den vergangenen Gewinnen aussieht. Viel wichtiger sind aber die zukünftigen Gewinne. Und genau an dieser Stelle kann Microsoft punkten.

Der Blick auf die Zahlen des vergangenen Quartals zeigt, dass Microsoft trotz der enormen Größe immernoch beeindruckende Wachstumsraten aus dem Hut zaubern kann.

In dem Zeitraum ist der Umsatz um fast 18 % auf mehr als 62 Mrd. US-Dollar gestiegen. Noch beeindruckender war aber der Nettogewinn. Hier ging es um knapp 33 % auf 21,9 Mrd. US-Dollar rauf! Sollte Microsoft in ähnlichem Tempo weiter wachsen, würde das KGV schon in weniger als drei Jahren unter 20 fallen und damit etwa dem Durchschnitt des breiten Marktes entsprechen.

Möglich macht das die breite Aufstellung des Konzerns. Vor 20 Jahren war Microsoft noch zu einem großen Teil auf den Verkauf von Windows-Lizenzen angewiesen. Heute hat Microsoft gleich mehrere Segmente, die mehr Umsatz und auch Gewinn einbringen. Insbesondere der Cloud-Bereich ist es, der das Wachstum aktuell antreibt und die Gewinne sprudeln lässt.

Jahr für Jahr ein Stück bergauf

Ein weiterer großer Vorteil des Geschäftsmodells ist, dass der Konzern praktisch Jahr für Jahr wächst. In den mehr als 40 Jahren, die seit der Gründung vergangen sind, kam es in nur einem einzigen Geschäftsjahr zu einem Umsatzrückgang. Das können nicht viele Unternehmen von sich behaupten. Und auch in Zukunft dürfte sich daran nicht so schnell etwas ändern. Denn der Konzern wächst, wie bereits erwähnt, auch heute noch in rasantem Tempo.

Das hat auch zur Folge, dass der Konzern immer größere Summen an Cash zur Verfügung hat. Allein im letzten Geschäftsjahr lag der frei verfügbare Cashflow bei knapp 60 Mrd. US-Dollar. Und das, obwohl Microsoft ganze 28 Mrd. US-Dollar investiert hat. Da der Konzern also viel mehr Geld einnimmt, als innerhalb des Unternehmens sinnvoll investiert werden kann, steht viel Geld für Dividenden und Aktienrückkäufe zur Verfügung. Als Aktionär kann man sich deshalb einerseits über eine stetig steigende Dividende freuen. Gleichzeitig kauft der Konzern aber auch für riesige Summen eigene Aktien zurück.

Zusammengefasst ist Microsoft trotz der auf den ersten Blick hohen Bewertung eine attraktive Investition. Das Geschäft des Konzerns ist verhältnismäßig krisenresistent und wirft auch in einer Rezession gigantische Gewinne ab. Gleichzeitig wachsen Umsatz und Gewinn Jahr für Jahr weiter. Für mich ist die Aktie deshalb die beste Wahl für eine langfristige Investition.

Der Artikel Microsoft-Aktie: Auch nach der Kursrally für mich die erste Wahl ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt Aktien von Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

Aktienwelt360 2024