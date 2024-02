ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Schott Pharma auf 42 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma vor Quartalszahlen von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem ordentlichen ersten Geschäftsquartal des Pharmazulieferers. Für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) prognostiziert er ein Plus von 6 Prozent und für das organische Umsatzwachstum 3 Prozent./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:45 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------