EQS-Adhoc: Uniper SE: Uniper schließt das GJ 2023 erfolgreich mit einem Adjusted EBIT von über EUR 6,3 Mrd. ab und trifft bilanzielle Vorsorge für eine wahrscheinliche Zahlungsverpflichtung

Uniper SE: Uniper schließt das GJ 2023 erfolgreich mit einem Adjusted EBIT von über EUR 6,3 Mrd. ab und trifft bilanzielle Vorsorge für eine wahrscheinliche Zahlungsverpflichtung



Uniper SE: Uniper schließt das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich mit einem Adjusted EBIT von über EUR 6,3 Mrd. ab und trifft bilanzielle Vorsorge für eine wahrscheinliche Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der gewährten Beihilfe Uniper erwartet auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 ein Adjusted EBIT von über EUR 6,3 Mrd. und liegt damit innerhalb der Prognose von EUR 6 bis 7 Mrd. Das Adjusted Net Income beträgt über EUR 4,4 Mrd. und liegt damit ebenfalls innerhalb der Prognose von EUR 4 bis 5 Mrd. Uniper hat im Geschäftsjahr 2023 von einem vorteilhaften Marktumfeld insbesondere durch Sicherungsgeschäfte im Bereich der Stromerzeugung aus Kohle- und Gaskraftwerken sowie im Gas-Midstream-Geschäft profitiert. Darüber hinaus schlugen sich erfolgreiche Termingeschäfte zur Absicherung der offenen Gaslieferverpflichtungen, die aus der Kürzung russischer Gaslieferungen resultierten, positiv im Ergebnis nieder. Dieser positive Einmaleffekt kumulierte sich im Geschäftsjahr 2023 auf rund EUR 2,3 Mrd. und lieferte somit einen wesentlichen Beitrag zum außergewöhnlichen Jahresergebnis des zurückliegenden Geschäftsjahres. Uniper wird im Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2023 eine Rückstellung in Höhe von rund EUR 2,3 Mrd. für eine wahrscheinliche Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit der im Jahr 2022 gewährten Beihilfe bilden. Diese Zahlungsverpflichtung, deren finale Höhe vom Gesamtergebnis 2024 abhängig sein wird, wird Anfang 2025 fällig und soll aus vorhandenen liquiden Mitteln geleistet werden. Die Bildung der Rückstellung belastet im vollen Umfang das Jahresergebnis von Uniper. Im Dezember 2022 hatte die Europäische Kommission staatliche Beihilfen an Uniper unter bestimmten Auflagen genehmigt. Daraufhin wurden durch die Bundesrepublik Deutschland im Geschäftsjahr 2022 Beihilfen in Höhe von rund EUR 13,5 Mrd. an Uniper ausgezahlt. Gemäß der EU-Beihilfeentscheidung vom 20. Dezember 2022 in Verbindung mit dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Uniper geschlossenen Rahmenvertrag vom 19. Dezember 2022 ist Uniper unter anderem verpflichtet, eine etwaige Überkompensation infolge der staatlichen Beihilfen an die Bundesrepublik Deutschland zu zahlen. Die Definitionen der verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht 2022 der Uniper SE erläutert. Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 werden, wie angekündigt, am 28. Februar 2024 veröffentlicht.





Kontakt:

Mitteilende Person:

Marc Merrill

General Counsel and Chief Compliance Officer

Legal & Compliance

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf



Kontakt für Investoren und Analysten:

Sebastian Veit

Senior Vice President

Investor Relations

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 151 55049337

E-Mail ir@uniper.energy



Pressekontakt:

Georg Oppermann

Senior Vice President

External Communication & Sustainability Communication

Uniper SE

Holzstraße 6

40221 Düsseldorf

Telefon +49 178 4394847

