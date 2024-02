EQS-News: Neues Vorstandsmitglied bei AGRANA - Aufsichtsrat bestellt Stephan Meeder ab 1. März 2024

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Neues Vorstandsmitglied bei AGRANA - Aufsichtsrat bestellt Stephan Meeder ab 1. März 2024



15.02.2024 / 13:14 CET/CEST

Neues Vorstandsmitglied bei AGRANA - Aufsichtsrat bestellt Stephan Meeder ab 1. März 2024 Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Dr. Stephan Meeder (53) mit Wirkung zum 1. März 2024 zum neuen Mitglied des Vorstandes zu bestellen. Er wird bei AGRANA das Ressort Interne Revision verantworten und folgt in dieser Funktion Dkfm. Thomas Kölbl (61). Stephan Meeder war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und der ESSEC, Cergy-Pontoise, Frankreich, von 1996 bis 2000 bei ABB Structured Finance GmbH tätig. 1999 promovierte er an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Logistik. Im November 2006 trat Stephan Meeder in die Südzucker-Gruppe ein und durchlief dort erfolgreich mehrere Stationen als Finanzmanager. Seit Juli 2020 ist Stephan Meeder CEO der CropEnergies AG und seit Dezember 2023 im Vorstand der Südzucker AG. Dort wird er als CFO Thomas Kölbl folgen, der zum 31. Mai 2024 in den Ruhestand tritt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der AGRANA Beteiligungs-AG Mag. Erwin Hameseder bedankte sich herzlich bei Thomas Kölbl für die langjährige höchst konstruktive Zusammenarbeit und wünscht Stephan Meeder alles Gute für seine neue Aufgabe. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,6 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

