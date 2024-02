IRW-News: AISIX Solutions Inc.: AISIX Solutions gibt erfolgreiche Teilnahme an der CatIQ-Konferenz 2024 in Toronto bekannt

IRW-PRESS: AISIX Solutions Inc.: AISIX Solutions gibt erfolgreiche Teilnahme an der CatIQ-Konferenz 2024 in Toronto bekannt

Vancouver, British Columbia, 15. Februar 2024. Die AISIX Solutions Inc. ("AISIX" oder "das Unternehmen") (TSXV: AISX) (OTCQB: AISXF) (FSE: QT7), ein führender globaler Anbieter von Klimarisiko- und Datenanalyse-Lösungen, hat stolz ihren Wildfire 2.0 Datensatz auf der CatIQ Connect Konferenz 2024 in Toronto vorgestellt. Dieses Ereignis, ein Eckpfeiler für Fachleute im Bereich Katastrophenintelligenz, präsentierte den innovativen Wildfire 2.0 Datensatz während eines gut aufgenommenen Vortrags auf dem Tech Development Panel von Dr. Gio Roberti, dem Leiter des Produktteams von AISIX.

Die Präsentation von Dr. Roberti erläuterte die Entwicklung und Fähigkeiten des Wildfire 2.0 Datensatzes, wobei sein Einsatz von Umweltvariablen, historischen Waldbranddaten und modernsten Vorhersagemodellierungs-Algorithmen zur Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Waldbrandrisikobewertung im Mittelpunkt stand. Dieser bedeutende wissenschaftliche Fortschritt spiegelt das Engagement von AISIX Solutions wider, Technologie und Analytik zur Schaffung effektiver Lösungen im Bereich des Klimarisikomanagements zu nutzen.

Nach der Präsentation erlebte AISIX Solutions einen erheblichen Anstieg des Interesses der Teilnehmer, was zur Organisation mehrerer Vorführungen für verschiedene Unternehmen führte, die am Wildfire 2.0 Datensatz interessiert waren. Diese enthusiastische Aufnahme dient als starke Bestätigung für die Ausrichtung und Methoden von AISIX Solutions im Bereich der Modellierung von Klimarisikodaten und bestätigt die Anerkennung der Branche für die Notwendigkeit innovativer Lösungen zur Bewältigung komplexer Umweltprobleme.

Mihalis Belantis, CEO von AISIX Solutions, reflektierte über den Erfolg der Konferenz und sagte: "Die CatIQ-Konferenz war makellos organisiert und zog Top-Profis aus ganz Kanada an, darunter Fachleute aus den Bereichen Katastrophenmodellierung, Risikobewertung, Versicherung und Bankwesen. Die Veranstaltung wurde durch die Teilnahme von Vertretern der kanadischen Regierung und Führungskräften aus indigenen Gemeinschaften weiter bereichert. Sie diente nicht nur als unübertroffene Plattform für Networking, sondern auch als wichtige Bildungserfahrung, die tiefe Einblicke in die Spitzenleistungen im Klimarisikomanagement bietet."

Belantis' Bemerkungen unterstreichen die entscheidende Rolle der Konferenz bei der Förderung wesentlicher Diskussionen unter einem breiten Spektrum von Experten und Interessengruppen und fördern ein gemeinsames Verständnis der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimarisiko. Die Einbindung von Fachleuten aus verschiedenen Sektoren sowie Regierungs- und indigenen Führungskräften unterstreicht die Bedeutung solcher Foren für die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im kanadischen Kontext und betont einen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung von Risikomanagement- und Resilienzstrategien.

Der Erfolg des Wildfire 2.0 Datensatzes auf der CatIQ-Konferenz unterstreicht die entscheidende Rolle der wissenschaftlichen Innovation bei der Verbesserung von Strategien zur Katastrophenvorsorge und -reaktion angesichts des zunehmenden Klimawandels. AISIX Solutions bleibt weiterhin dem Ziel verpflichtet, die Grenzen der Klimarisikoanalyse zu erweitern und Interessengruppen die erforderlichen Instrumente für eine effektive Risikominderung und strategische Planung bereitzustellen.

Für weitere Informationen über AISIX Solutions und ihre Klimarisikolösungen besuchen Sie bitte ihre Website unter www.aisix.ca

Über AISIX Solutions

AISIX Solutions ist ein führender globaler Anbieter von Klimarisiko- und Datenanalyse-Lösungen, dem Organisationen vertrauen, die eine prädictive Zukunft suchen. Unter Nutzung der Fortschritte der künstlichen Intelligenz, Datenanalyse und Risikobewertung ist AISIX Solutions bestrebt, genaue Bewertungen bereitzustellen, um Menschen, Unternehmen und Regierungen dabei zu helfen, Klimarisiken effektiv zu analysieren, zu verwalten und zu mildern. Indem sie Organisationen mit Echtzeit-Einblicken ausstattet, zielt AISIX Solutions darauf ab, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit angesichts des Klimawandels zu fördern.

Weitere Informationen:

Mihalis Belantis, Chief Executive Officer

+1 (604) 620-1051

investors@aisix.ca

AISIX Solutions Inc.

810-1166 Alberni St.

Vancouver, BC V6E 3Z3

info@aisix.ca

Kontakt für Medien:

media@aisix.ca

Investor Relations:

investors@aisix.ca

