DAX® - Mit neuem Allzeithoch

Gestern sprang der DAX® erneut über die Marke von 17.000 Punkten und erzielte gleichzeitig auch ein neues Rekordhoch (17.089 Punkte). Beide positiven Weichenstellungen vollzog das Aktienbarometer mit einem Aufwärtsgap (16.958 zu 17.004 Punkte). Damit wecken die deutschen Standardwerte erneut die Hoffnung auf ein Lüften des Deckels bei 17.000 Punkten, was aus charttechnischer Sicht mit der endgültigen Auflösung der jüngsten Schiebezone zwischen rund 16.800 und 17.000 Punkten einhergehen würde. Dank dieser Steilvorlagen dürfte der DAX® auch zum Wochenabschluss weiter in „uncharted territory“ vorstoßen. Das Kursziel aus der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge lässt sich auf rund 17.450 Punkte taxieren und harmoniert bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des entsprechenden Korrekturimpulses (17.410 Punkte). Unter Risikogesichtspunkten definiert indes die o. g. Kurslücke einen ersten Rückzugsbereich. Charttechnisch von noch größerer Bedeutung sind allerdings die jüngsten beiden Tiefpunkte bei 16.832/16.822 Punkten. Ein Abgleiten unter diese Marken würde ein Scheitern an der 17.000er-Barriere dokumentieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

