EQS-News: Rubean AG fügt Discovers Kreditkarten zu seiner SoftPOS Payment Plattform hinzu

Rubean AG fügt Discovers Kreditkarten zu seiner SoftPOS Payment Plattform hinzu Das globale Zahlungsnetzwerk Discover und Rubean haben eine strategische Allianz geschlossen, um Rubean‘s Händlern die Akzeptanz der Kreditkarte „Diners Club International“, „Discover“ und „PULSE“ anzubieten. München, den 16. Februar 2024. Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) und Discover Global Network der Discover Financial Services sind eine strategische Allianz eingegangen, um die Akzeptanz von Discover Global Network-Karten auf der rein softwarebasierten Kartenakzeptanzlösung PhonePOS von Rubean in Zusammenarbeit mit der CCV zu ermöglichen. Händler in ganz Europa können somit Discover Global Network-Karten auch auf ihren Mobiltelefonen oder Handhelds akzeptieren, indem sie die SoftPOS-Plattform von Rubean nutzen. Die Rubean-App PhonePOS ist eine rein softwarebasierte und zertifizierte Kartenakzeptanzlösung für Mobilgeräte und hat eine führende Position im schnell wachsenden softPOS-Markt. Die Zahlungsakzeptanzlösung von Rubean, wird neben Spanien und Deutschland in vielen weiteren Teilen Europas sowie in Großbritannien mit stark wachsenden User-Zahlen eingesetzt. Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

Hermann.geupel@rubean.com

