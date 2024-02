Rheinmetall - Der Topperformer des Jahres

Bei der Rheinmetall-Aktie kommen derzeit verschiedene Aspekte zusammen. Zum einen macht der Rüstungstitel gemäß unserer objektiven Selektion anhand von sieben verschiedenen Indikatoren bereits das ganze Jahr 2024 eine gute Figur (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 9. und 22. Januar). Zum anderen dient der Titel als Lehrbuchbeispiel für einen unserer Lieblingsansätze, welcher das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit dem Abschluss charttechnischer Konsolidierungsformationen kombiniert. An dieser Stelle wird es besonders spannend, denn mittlerweile wurde das (Mindest-)Kursziel von 365 EUR – abgeleitet aus der im vergangenen Jahr ausgeprägten Flagge – mehr als ausgeschöpft. Dennoch ist der laufende Aufwärtstrend absolut intakt. Letzteres lässt sich bspw. an der höchsten RSL aller DAX®-Titel festmachen. Darüber hinaus ist die Rheinmetall-Aktie mit einem Zuwachs von 31 % in diesem Jahr der absolute Topperformer. Aber auch unter Risikogesichtspunkten bietet der Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bietet sich das jüngste Aufwärtsgap bei 341,20/338,00 EUR zusammen den jüngsten Wochenhoch bei 338/336 EUR als neue Absicherung gen Süden an.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

