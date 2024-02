EQS-Adhoc: LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE...

EQS-Ad-hoc: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, ZYPERN, HONGKONG, ITALIEN, JAPAN, NEUSEELAND, SÜDAFRIKA, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG WEITERE MASSNAHMEN VON LR GLOBAL HOLDING GMBH, LR HEALTH & BEAUTY SE, PARETO SECURITIES AS, NIEDERLASSUNG FRANKFURT, ARCTIC SECURITIES AS ODER EINER ANDEREN PARTEI ERFORDERN WÜRDE. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) LR GLOBAL HOLDING GMBH VERÖFFENTLICHT MITTEILUNG ZUR BEDINGTEN VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE 2021/2025 UND LR HEALTH & BEAUTY SE BEGIBT NEUE VORRANGIG BESICHERTE ANLEIHE IN HÖHE VON 130 MIO. EUR. Ahlen, 19. Februar 2024 – Die LR Global Holding GmbH (die "Gesellschaft") gibt die Veröffentlichung der Mitteilung zur vorzeitigen vollständigen Rückzahlung ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/2025 im Volumen von 125 Mio. EUR mit der ISIN NO0010894850 (die "Bestehende Anleihe") bekannt. Zudem gibt sie bekannt, dass ihre Muttergesellschaft, die LR Health & Beauty SE, nachdem erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren durchgeführt wurde, eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit der ISIN NO0013149658 mit Fälligkeit im Jahr 2028 und einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio. EUR (die "Neue Anleihe") platziert hat und dadurch voraussichtlich einen Emissionserlös von rund 125 Mio. EUR erzielen wird. Die Mitteilung über die bedingte vorzeitige vollständige Rückzahlung der bestehenden Anleihen wird an die Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo) ("VPS") zur Zustellung an jene Personen geschickt, die als Inhaber der bestehenden Anleihen im Depot bei der VPS registriert sind. Die Rückzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass das Settlement der Neuen Anleihe erfolgreich durchgeführt wird und dass die Gesellschaft den Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März 2024 von einem dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält (die "Bedingung"). Sollte die Bedingung bis zum Ablauf des 7. März 2024 nicht erfüllt sein, wird die Rückzahlung nicht erfolgen (es sei denn, die Gesellschaft hat nach ihrem alleinigen Ermessen auf die Bedingung verzichtet), was in einem solchen Fall von der Gesellschaft durch eine weitere Bekanntmachung mitgeteilt würde. Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingung wird der Rückzahlungstag (redemption date) auf den 11. März 2024 festgelegt. Der Stichtag für die Rückzahlung (record date) ist der 7. März 2024, d. h. zwei Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die Bestehenden Anleihen werden dann zu einem Betrag zurückgezahlt, der 101,45 % des gesamten ausstehenden Nennbetrags (d. h. EUR 1.014,50 je Bestehender Anleihe) zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen entspricht, wobei für den Rückzahlungstag selbst keine Zinsen gezahlt werden. Im Zusammenhang mit der Rückzahlung wird die Notierung der Bestehenden Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Stockholm eingestellt werden. Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von 4 Jahren haben und wird mit einem variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,5 % p.a. verzinst. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und in der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder der LR Health & Beauty SE dar.





Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die LR Global Holding GmbH gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU 596/2014) zu veröffentlichen hat. Die Informationen in dieser Veröffentlichung wurden durch die Agentur der oben genannten verantwortlichen Person EQS Group AG zum in dieser Veröffentlichung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.



