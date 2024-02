ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt BHP Group auf 'Hold' - Ziel 2200 Pence

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BHP Group nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Die Kennziffern des Bergbaukonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben