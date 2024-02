Devisen: Euro gibt leicht nach - China senkt Kreditzinsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0770 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0776 Dollar festgesetzt.

Impulse durch Konjunkturdaten dürfte es im Tagesverlauf kaum geben. In der Eurozone werden lediglich Zahlen vom Außenhandel erwartet, in den USA steht ein wirtschaftlicher Frühindikator auf dem Programm. Aus den großen Notenbanken meldet sich der britische Zentralbankchef Andrew Bailey zu Wort.

In China haben die Banken ihre mittelfristigen Kreditzinsen gesenkt. Die fünfjährige Loan Prime Rate, ein für die Immobilienwirtschaft wichtiger Durchschnittszins, sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,95 Prozent. Der einjährige Kreditzins liegt dagegen stabil auf 3,45 Prozent. Die niedrigeren Zinsen sollen helfen, den angeschlagenen Häusermarkt und die schwächelnde Gesamtwirtschaft zu unterstützen./bgf/stk