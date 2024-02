Siemens Healthineers - Flagge plus Abwärtstrendbruch

Auf Basis der alten Ausbruchszone bei rund 45 EUR hat die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Jahr eine untere Umkehrformation ausgeprägt. Auf diese Bodenbildung folgte ein erster Aufwärtsimpuls sowie eine Konsolidierung in Form einer klassischen Flagge. Inzwischen liegt der Ausbruch gen Norden aus diesem trendbestätigenden Kursmuster vor. Das eigentlich Spannende ist aber, dass die Auflösung der Flagge mit dem Bruch des übergeordneten Baissetrends seit Ende 2021 (akt. bei 53,02 EUR) einhergeht (siehe Chart). Das Kursziel –abgeleitet aus der Höhe der o. g. Flagge – lässt sich auf rund 59 EUR taxieren. Auf dem Weg in diese Region definieren die Hochpunkte aus den Jahren 2022 und 2023 bei 57,48/57,84/58,08 EUR wichtige Etappenziele. Übergeordnet liegt zudem eine große Dreiecksformation vor. In der Summe gelangen zuletzt also mindestens drei wichtige charttechnische Weichenstellungen. Zusätzlicher Rückenwind kommt von Seiten des MACD, der bei monatlicher Berechnungsweise gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr in den alten Abwärtstrend zurückfallen.

Siemens Healthineers (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Healthineers

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.