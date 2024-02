AKTIEN IM FOKUS: Kurse deutscher Tech-Werte spüren vorbörslich Nvidia-Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Tech-Werte haben am Donnerstag vorbörslich von den Nvidia-Zahlen profitiert. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) treibt das kräftige Wachstum beim US-Chipkonzern weiter an und dies ließ nicht nur dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel anziehen, sondern auch mit der Chipbranche verbundene deutsche Werte.

Für die Titel des Chipkonzerns Infineon etwa ging es vorbörslich um 2,3 Prozent hoch. Aber auch Aktien aus der Zuliefer- und Branchenausrüsterindustrie zogen an: Für den Waferhersteller Siltronic ging es um 1,5 Prozent hoch und für den Anlagenbauer Aixtron um 2,1 Prozent. Aus dem SDax zogen die Tech-Werte PVA Tepla und Süss Microtec um bis zu 2,6 Prozent an.

Die Kennziffern von Nvidia seien einmal mehr bemerkenswert gut ausgefallen, schrieb der Bernstein-Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der hohen Markterwartungen hätten die Eckdaten klar darüber gelegen. "Dies dürfte den Marktoptimismus hinsichtlich des KI-Booms weiter anheizen", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------