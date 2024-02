Continental - Ein kleiner Zündfunke fehlt noch!

Unsere letzte charttechnische Einschätzung der Continental-Aktie ist eine gefühlte und vermutlich auch eine tatsächliche Ewigkeit her. Aus gutem Grunde, denn seit Anfang 2018 durchlebt der Titel eine echte Schlechtwetterperiode. Doch genau das könnte sich nun ändern. Schließlich steht derzeit der Baissetrend der letzten sechs Jahre (akt. bei 73,34 EUR) zur Disposition. Gleichzeitig bilden die Tiefpunkte der letzten beiden Jahre bei 56,78/44,31/58,20 EUR eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Der letzte Zündfunke für einen endgültigen Befreiungsschlag fehlt allerdings noch. Als solchen definieren wir einen Sprung über die Nackenzone der unteren Umkehr bei 76,40/78,40/79,24 EUR. Im Erfolgsfall wäre sogar unsere „zwei T-Regel“ erfüllt: Trendwende plus Trendbruch als Grundstein für eine nachhaltige Wende zum Besseren. Aus der Höhe der angeführten S-K-S-Formation eröffnet sich dann ein rechnerisches Anschlusspotenzial von mindestens 30 EUR. Perspektivisch würden damit sogar wieder dreistellige Notierungen realistisch. Als Absicherung bietet sich im Ausbruchsfall der ehemalige Abwärtstrend an.

Continental (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Continental

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

