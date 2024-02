Die meistgehandelten Produkte: Anleger setzen auf DAX®-Bären. Mercedes und Infineon bullisch

Nvidia veröffentlichte am Vorabend die jüngsten Quartalszahlen und konnte dabei die Markterwartungen erneut übertreffen. Die Zahlen befeuern nicht nur den KI-Boom, sondern treiben ebenfalls den DAX® zum heutigen Handelsstart auf ein neues Allzeithoch. Nach Angaben der Euwax haben sich heute bereits einige Investoren auf eine Korrektur vorbereitet.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten sind Puts auf den DAX® besonders beliebt. Die jüngsten Quartalszahlen von Nvidia und die Ankündigung eines neuen Aktienrückkauf-Programms von Mercedes nehmen Anleger zum Anlass um verstärkt Optionsscheine nachzufragen. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen sehen wir ebenfalls eine verstärkte Nachfrage bei Short-Produkten auf den DAX®.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC5P9H 1,36 17376,99994 Punkte 17484,437062 Punkte 74,62 Open End DAX ® Put HB1655 5,73 17376,99994 Punkte 17930,663584 Punkte 20,94 Open End DAX ® Call HD1ZX4 8,87 17364,73 Punkte 16474,83711 Punkte 22,29 Open End DAX ® Put HR7VJT 4,45 17376,99994 Punkte 17800,742123 Punkte 24,71 Open End DAX ® Put HR6YV4 2,04 17376,99994 Punkte 17555,423166 Punkte 38,11 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2024; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Put HD2TEA 0,59 674,95 USD 680,00 USD 15,84 13.03.2024 Mercedes-Benz Group Call HC1SAV 0,76 71,39 EUR 65,00 EUR 10,58 19.06.2024 Nvidia Corp. Call HD0HC0 17,29 674,95 USD 730,00 USD 5,38 18.06.2025 Nvidia Corp. Call HD0H93 9,66 674,95 USD 830,00 USD 11,13 18.12.2024 Netflix Inc. Call HC8VX6 9,92 573,31 USD 600,00 USD 5,39 18.06.2025

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2024; 09:41 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC7FDC 0,24 17345,49995 Punkte 17803,328835 Punkte -25 Open End Rheinmetall AG Long HC5DUX 24,73 403,5 EUR 342,937396 EUR 7 Open End DAX ® Short HC3HGV 0,52 17345,49995 Punkte 18545,192827 Punkte -12 Open End DAX ® Short HC01RC 0,72 17345,49995 Punkte 19971,854349 Punkte -6 Open End Delivery Hero SE Long HD1SEH 0,86 20,90 EUR 16,252 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2024; 09:52 Uhr;

