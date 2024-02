EQS-News: pferdewetten.de AG: Investoren-Call am 01.03.2024 zur anstehenden Kapitalerhöhung

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Konferenz

pferdewetten.de AG: Investoren-Call am 01.03.2024 zur anstehenden Kapitalerhöhung



22.02.2024 / 10:15 CET/CEST

pferdewetten.de: Investoren-Call am 01.03.2024 zur anstehenden Kapitalerhöhung Düsseldorf, den 22. Februar 2024 Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3), wird am Freitag, 01. März 2024, um 11:00 Uhr allen Interessierten für Fragen rund um die anstehende Kapitalerhöhung sowie zur aktuellen Unternehmenslage zur Verfügung stehen. Die Teilnahme ist nach der Registrierung unter dem folgenden Link möglich: https://montegaconnect.de/event/ Die pferdewetten.de AG wird neue Aktien im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro emittieren. Der Bezugspreis je Aktie wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 10,50 Euro festgelegt. Die bestehenden Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die bis zu 761.904 neuen Aktien im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots zu zeichnen. Zudem wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich heute im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt und erhalten daher zunächst eine gesonderte ISIN. Die neuen Aktien sollen – nach der ordentlichen Hauptversammlung 2024 – prospektfrei in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Der pferdewetten.de AG liegen bereits entsprechende Zeichnungszusagen eines Großaktionärs und zweier institutioneller Investoren in Höhe des Gesamtemissionsvolumens von bis zu 8 Mio. Euro vor. Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

