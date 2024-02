Opengear führt erweitertes technisches Zertifizierungsprogramm ein

Neue Initiative vermittelt technischen Fachleuten das Wissen und die Erfahrung, die sie benötigen, um komplexe Netzwerkinfrastrukturen effektiv zu steuern und zu verwalten

Opengear , ein Unternehmen von Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com ) und Anbieter von sicheren und intelligenten Out-of-Band-Managementlösungen, gab heute den Start seines erweiterten technischen Zertifizierungsprogramms bekannt, das IT-Fachleuten und Netzwerkingenieuren im Opengear-Netzwerk von Vertriebs- und Distributionsorganisationen umfassendes technisches Fachwissen vermitteln soll, um die sich entwickelnden Netzwerkherausforderungen am ersten Tag, am schlimmsten Tag und an jedem Tag zu bewältigen .

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240221773726/de/

Opengear launches its enhanced Technical Certification Program, providing technical professionals with the knowledge and expertise required to effectively navigate and manage complex network infrastructures. (Graphic: Business Wire)

Das von den Channel-Ingenieuren von Opengear entwickelte technische Zertifizierungsprogramm ist eine solide E-Learning-Initiative, die speziell darauf ausgerichtet ist, Lösungsarchitekten und Vertriebsingenieure mit den Fähigkeiten auszustatten, die für die Bewältigung der schwierigsten Netzwerkherausforderungen erforderlich sind. Angesichts des ständigen Zustroms neuer Technologien, fortschrittlicher Netzwerkarchitekturen und der steigenden Nachfrage nach Netzwerkausfallsicherheit müssen Fachleute der Zeit immer einen Schritt voraus sein und ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern, um komplexe Netzwerkinfrastrukturen effektiv zu steuern und zu verwalten sowie die Herausforderungen zu meistern, die durch neue Technologien, Cybersecurity-Bedrohungen und die Notwendigkeit einer robusten Netzwerkautomatisierung entstehen.

"Der Channel von Opengear spielt eine entscheidende Rolle für unseren Markterfolg", sagt Tracy Collins, Vizepräsidentin für Vertrieb, Americas bei Opengear. "Wir freuen uns daher sehr, unser umfassendes technisches Zertifizierungsprogramm einzuführen, das auf die spezifischen Bedürfnisse unserer geschätzten Vertriebsorganisationen zugeschnitten ist. Indem wir sie mit fundierten Kenntnissen über die Lösungen von Opengear ausstatten, unterstützen wir sie dabei, ihren Endkunden einen höheren Mehrwert zu bieten - ein Eckpfeiler unserer Geschäftsphilosophie."

Das neue Programm geht direkt auf die wichtigsten Probleme der Branche ein und bietet ein umfassendes Schulungs- und Trainingsprogramm, das es den Teilnehmern ermöglicht, tiefere Produktkenntnisse und ein besseres Verständnis der Opengear-Lösungen zu erlangen, einschließlich OGCS, NGCS und LH-Module. Die Kunden profitieren von einem verbesserten Support, einer schnelleren Produktintegration und dem Zugang zum professionellen Netzwerk eines qualifizierten Wiederverkäufers. Die Programmzertifizierung verschafft Channel-Organisationen einen Wettbewerbsvorteil und fördert den erfolgreichen und effizienten Einsatz von Opengear-Lösungen.

Zu den Merkmalen und Vorteilen des Opengear Technical Certification Program gehören:

Befähigung und Fachwissen: Verleiht Fachleuten die technische Ausbildung und das Fachwissen, das sie benötigen, um die sich entwickelnden Anforderungen des Netzwerkmanagements mit Opengear-Lösungen zu erfüllen.

Praktische Anwendung: Das Programm konzentriert sich auf reale Szenarien und Problemlösungen, um die praktische Anwendung des Wissens zu gewährleisten.

Globale Zugänglichkeit: Das Programm ist für Opengear-Vertriebspartner und Channel-Organisationen auf der ganzen Welt verfügbar und erleichtert das Lernen und die Zertifizierung unabhängig vom geografischen Standort.

Kostenloses Lernen: Zugang über das Opengear-Partnerportal ohne zusätzliche Kosten.

Erster Tag, schlimmster Tag, jeder Tag: Geht auf kritische Netzwerkherausforderungen ein und bereitet Reseller in jeder Hinsicht vor, vom Routinebetrieb bis zum Krisenmanagement mit den robusten Lösungen von Opengear.

"Das technische Zertifizierungsprogramm von Opengear, das ausschließlich für die technischen Talente innerhalb unserer Channel-Community entwickelt wurde, ist mehr als nur eine Schulung; es ist eine Verpflichtung, technische Spitzenleistungen zu fördern", so Dan Baxter, Direktor, Sales Engineering, Americas bei Opengear. "Wir glauben an die Investition in den technischen Scharfsinn unserer Distributoren und Reseller, denn in der heutigen komplexen Netzwerklandschaft bedeutet ein zertifiziertes Team eine gestärkte Organisation. Dieses Programm versorgt unsere technische Channel-Community mit technischen Ressourcen und der Zertifizierung, die sie verdient, und fördert so das Fachwissen, das sowohl ihrer persönlichen Entwicklung als auch dem Erfolg des gesamten Teams zugute kommt."

Mitglieder oder unsere Channel-Organisationen können sich für das technische Zertifizierungsprogramm von Opengear anmelden, indem sie sich in das Partnerportal unter https://partners.opengear.com einloggen und den Schulungsbereich aufrufen.

Weitere Informationen über Opengear finden Sie unter https://www.opengear.com/ .

Über Opengear

Opengear, ein Unternehmen von Digi International, bietet sicheren, robusten Zugang und Automatisierung, um kritische IT-Infrastrukturen am ersten Tag, am schlimmsten Tag und an jedem Tag zu unterstützen. Durch Präsenz und Nähe ermöglichen Opengear-Lösungen die Bereitstellung, Orchestrierung und Fernverwaltung von Netzwerkgeräten durch innovative Software und Appliances. Auf die Lösungen von Opengear vertrauen globale Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, digitale Kommunikation, Einzelhandel und Fertigung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brisbane, Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.opengear.com/ .

Über Digi International

Digi International (NASDAQ:DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -lösungen für das geschäfts- und unternehmenskritische Internet der Dinge (IoT). Wir helfen unseren Kunden, vernetzte Produkte und Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, um kritische Kommunikationsinfrastrukturen und Compliance-Standards in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, unnachgiebiger Zuverlässigkeit und kugelsicherer Leistung bereitzustellen, zu überwachen und zu verwalten. Das 1985 gegründete Unternehmen hat seinen Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge miteinander zu verbinden - und es werden immer mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.digi.com , oder rufen Sie uns an, 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (International).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240221773726/de/

Opengear Medienkontakt Peter Ramsay / Lora Metzner Global Results Kommunikation open@globalresultspr.com +1 949-307-5908