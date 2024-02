Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung

Vencora übernimmt CREALOGIX



22.02.2024 / 07:20 CET/CEST



Führendes Schweizer Technologieunternehmen tritt dem globalen Zusammenschluss von Finanzdienstleistungs-Softwareunternehmen bei, nachdem Vencora die Übernahme mit einer Beteiligung von 99% abschliesst TORONTO (ONTARIO) UND ZÜRICH (SCHWEIZ), 22. FEBRUAR 2024 – VENCORA UK LIMITED («Vencora») gab heute den Vollzug des öffentlichen Kaufangebots («Angebot») für alle im Publikum befindlichen Namenaktien der CREALOGIX Holding AG («CREALOGIX») mit einem Nennwert von je CHF 8.00 bekannt. Der Kauf wurde am 21. Februar 2024 erfolgreich abgewickelt. CREALOGIX verfügt über eine erwiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Qualitätslösungen für ihre Kunden und eine Geschichte erfolgreicher Transaktionen. So erweitert die Übernahme dieses Unternehmens die Präsenz von Vencora in der Bankentechnologiebranche erheblich. CREALOGIX wurde 1996 gegründet und ist seit 2000 an der SIX Swiss Stock Exchange kotiert. Seitdem konnte das Unternehmen seinen Kundenstamm erfolgreich ausbauen und betreut heute mehr als 600 Kunden in 15 Ländern rund um den Globus. CREALOGIX ist ein anerkanntes Schweizer FinTech-100-Unternehmen und sein Lösungsangebot umfasst CREALOGIX Conversational AI, das CREALOGIX Funding Portal und den CREALOGIX Lending Origination Hub. «Wir freuen uns sehr, dass CREALOGIX Teil von Vencora wird», sagt Ateet Patel, Banking Portfolio Manager bei Vencora. «CREALOGIX ist ein unglaubliches Unternehmen mit einem hervorragenden Team, und wir freuen uns darauf, es mit Ressourcen und Beratung zu unterstützen, damit es noch erfolgreicher wird.» CREALOGIX wird die sechzehnte Marke im wachsenden Portfolio von Vencora. Bei Vencora wird CREALOGIX Zugang zu neuen Best Practices erhalten und laufend Gelegenheit haben, sich zu vernetzen und von Führungskräften aus allen Tochterunternehmen zu lernen. Das Portfolio von Vencora hilft seinen Unternehmen und Führungskräften, gemeinsam stärker zu werden. «Die Übernahme von CREALOGIX bezeugt die Stärkung der Position von Vencora im Bankensektor und stellt uns für weiteres Wachstum in Europa auf», erklärt Patel. CREALOGIX wird unter der Leitung von Oliver Weber, CEO bei CREALOGIX, weiterhin unabhängig operieren. Vencoras dezentralisiertes Geschäftsmodell bietet seinen Tochterunternehmen die Möglichkeit, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und sich auch nach der Übernahme auf die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitenden zu konzentrieren. «Wir sind stolz, nun zu Vencora zu gehören. Wir teilen die wertebasierte Kultur von Vencora mit einem klaren Fokus auf die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeitenden», sagt Weber. «CREALOGIX verfügt über eine erwiesene Erfolgsbilanz bei der Übernahme von langfristig ausgerichteten Unternehmen und über einen umfangreichen Erfahrungsschatz bei der Übernahme von Softwareunternehmen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Mit unserer Spezialisierung auf vertikale Märkte mit internationalem Vertrieb und unserer Geschichte erfolgreicher Übernahmen passen wir sehr gut zu Vencora.»



Vencora ist ein globaler Zusammenschluss von Technologieunternehmen, die gewillt sind, das Gesicht der Finanzdienstleistungsbranche zu verändern. Vencora mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, erwirbt, stärkt und entwickelt Technologieunternehmen im vertikalen Markt des Banken-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektors. Angebotsbedingungen Nach der Abwicklung hält Vencora direkt und indirekt insgesamt 1’391’622 CREALOGIX-Aktien, was 99.07 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von CREALOGIX entspricht.

Vencora beabsichtigt die Einleitung eines Kraftloserklärungsverfahrens und die Dekotierung der Aktien von CREALOGIX von der SIX Swiss Exchange sowie die Beantragung einer Freistellung der CREALOGIX von bestimmten Verpflichtungen zur Offenlegung und Publizität gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation AG. Medienmitteilung (PDF)

