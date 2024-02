GOLD: Und Weiter Aufwärts! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 24.02.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall die Mitte der Vorwoche eingeleitete Gegenbewegung fortgesetzt hat. Es ging moderat aufw├Ąrts. Gold konnte sich im Zuge der Aufw├Ąrtsbewegung zun├Ąchst bis an die SMA20 (aktuell bei 2.025,0 US-Dollar) schieben. Im Chart ist erkennbar, wie schwer es dem Edelmetall gefallen ist, sich ├╝ber diese Linie zu schieben... Wesentlich wird sein, ob es Gold per Tagesschluss schafft, sich ├╝ber der SMA50 zu etablieren. Idealerweise sollte dies gleich zu Wochenbeginn umgesetzt werden.

Gold R├╝ckblick: (19.02.2024 - 24.02.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.021,3 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 2,90 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 9,50 US-Dollar ├╝ber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zun├Ąchst nach und lief bis in den Bereich de 2.013 US-Dollar zur├╝ck. Das Edelmetall konnte sich zwar stabilisieren, aber erst am Dienstag wieder etwas erholen und bis an die 2.030 US-Dollar laufen. Es ging bis Donnerstagmorgen in einer engen Box seitw├Ąrts weiter. Das Hoch am Donnerstagmorgen hatte nicht lange Bestand, bereits am Donnerstagvormittag stellen sich Abgaben ein, die wieder in den Bereich der 2.020 US-Dollar gingen. Der Freitagvormittag war zun├Ąchst von Schw├Ąche gezeichnet. Gold konnte sich bei 2.016 US-Dollar stabilisieren und rasch erholen. Die Erholungsbewegung setzte sich am Nachmittag weiter fort und f├╝hrte das Edelmetall bis zum Abend wieder an und ├╝ber die 2.040 US-Dollar-Marke, wobei es das Edelmetall am Freitagabend nicht geschafft hat, sich ├╝ber dieser Marke festzusetzen. Zum Wochenschluss br├Âckelten die Notierungen wieder moderat ab. Gold ging bei 2.036,4 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt ├╝ber dem Niveau der Vorwoche als auch ├╝ber der 2.040 US-Dollar-Marke, das Wochentief konnte ├╝ber der 2.000 US-Dollar-Marke und deutlich ├╝ber dem Level der Handelswoche zuvor abgebildet werden. Nach zwei Verlustwochen hintereinander wurde in der letzten Handelswoche wieder ein Gewinn ausgewiesen, eine Wochenperformance von rund 1,1%. Die Range hingegen war deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag auch deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 2.039,6 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.042,2 US-Dollar anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R├╝cksetzer gingen nicht unter die 2.013 US-Dollar, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden damit nicht angelaufen.

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall die Mitte der Vorwoche eingeleitete Gegenbewegung fortgesetzt hat. Es ging moderat aufw├Ąrts. Die Tageskerzen am Mittwoch als am Donnerstag waren sehr klein. Am Freitagnachmittag wurde der Widerstandsbereich bei 2.032/36 US-Dollar angelaufen.

Gold konnte sich im Zuge der Aufw├Ąrtsbewegung zun├Ąchst bis an die SMA20 (aktuell bei 2.025,0 US-Dollar) schieben. Im Chart ist erkennbar, wie schwer es dem Edelmetall gefallen ist, sich ...





