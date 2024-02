Implenia AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Geplante Fusion von Ina Invest Holding AG und Ina Invest AG



26.02.2024 / 07:15 CET/CEST



Ina Invest Verwaltungsrat beantragt der GV die Fusion von Ina Invest Holding AG und Ina Invest AG | Gesellschaftsstruktur wird vereinfacht | Beteiligung von Implenia AG bleibt unverändert Glattpark (Opfikon), 26. Februar 2024 – Der Verwaltungsrat der Ina Invest Holding AG wird der Generalversammlung vom 3. April 2024 beantragen, die Tochtergesellschaft Ina Invest AG mit der börsenkotierten Ina Invest Holding AG zu fusionieren (Up-Stream Merger). Durch die Fusion wird die Gesellschaftsstruktur von Ina Invest vereinfacht, was die Effizienz verbessern und Kosten senken wird. Das Geschäftsmodell von Ina Invest bleibt unverändert.



Implenia AG und die Publikumsaktionäre halten nach der Fusion direkt sämtliche Anteile an der börsenkotierten Ina Invest Holding AG. Die Beteiligungsverhältnisse ändern sich dadurch nicht. Implenia war bisher mit einem Minderheitsanteil von 42,5% an der Tochtergesellschaft Ina Invest AG beteiligt und wird künftig einen Anteil von rund 40% an der Ina Invest Holding AG halten.



Implenia wird die strategische Beteiligung weiterhin halten, eng mit Ina Invest zusammenarbeiten und die Entwicklung ihres Immobilienportfolios vorantreiben. Aus der Beteiligungshöhe von rund 40% resultiert keine Verpflichtung für ein Übernahmeangebot durch Implenia an die übrigen Aktionäre. Die Statuten der Ina Invest Holding AG werden entsprechend angepasst. Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Investoren-Agenda:

28. Februar 2024: Jahresergebnis 2023, Analysten- und Medienkonferenz

26. März 2024: Generalversammlung Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 9‘000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ende der Medienmitteilungen