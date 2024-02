Goldpreis im Fokus – Zwischen Inflationszahlen und Fed-Vertretern

Vor Veröffentlichung bedeutender US-Inflationszahlen gehen Anleger am Goldmarkt zu Wochenbeginn zunächst in Deckung. Insbesondere die geldpolitischen Entwicklungen dürften in dieser Woche wieder verstärkt Gehör finden. Auch einige Fed-Vertreter kommen wie bereits in den vergangenen Wochen zu Wort.

Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Mittag laut IG-Indikation rund 2.032 Dollar (Kassa) und damit 0,18 Prozent weniger im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages.

US-Erzeugerpreise dürften für wichtige Impulse sorgen – Zinssenkungsfantasien im Blick

Insbesondere frisches Zahlenwerk zu den US-Erzeugerpreisen dürfte am kommenden Donnerstag auf Anlegerinteresse stoßen (14:30 Uhr). Fachleute rechnen mit einer Kernrate von 2,8 Prozent für den Januar (per Jahresmonatsvergleich) nach 2,9 Prozent im Dezember. Der PCE-Preisindex dürfte Schätzungen zufolge bei 2,4 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger im Vergleich zum Dezember liegen. Besagte Daten fungieren nicht zuletzt als wichtige Indikation im Hinblick auf die zukünftige Inflationsentwicklung.