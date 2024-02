ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 225 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Technologiekonzerns sei vielleicht nicht so eine interessante Wette auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) wie die des Konkurrenten Schneider Electric, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch angesichts der angestrebten Ergebniswachstumsraten (EPS) bis 2026 und eines 30-prozentigen Bewertungsabschlags zu den Franzosen erscheine die Aktie äußerst attraktiv. Der Markt unterschätze weiterhin die Ergebnisstärke von Siemens./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 19:00 / ET

