DAX® - Kursindex mit neuem Rekordstand!

Keine Frage: Dynamik haben Anlegerinnen und Anleger beim DAX® zu Wochenbeginn vergebens gesucht. So lagen zwischen Tageshoch und -tief weniger als 65 Punkte. Dennoch hat es bei den deutschen Standardwerten erneut für ein neues Rekordlevel (17.461 Punkte) gereicht – übrigens das dritte in Serie. Apropos neues Allzeithoch: Für ein viel größeres Ausrufezeichen sorgte gestern der DAX®-Kursindex – also ohne Berücksichtigung der Dividenden –, denn auch hier kam es gestern zu einem neuen Rekordstand (6.887 Punkte). Anders als beim „großen Bruder“ gelang dieses Kunststück hier erstmals seit November 2021. In der Summe ist der laufende Aufwärtstrend absolut intakt. Auf Wochenbasis liefern das jüngste Kerzenmuster in Form eines „weißen Blocks“ sowie die nach oben aufgelöste Schiebezone zusätzlichen Rückenwind. Letztere beinhaltet ein Kursziel von 17.600 Punkten – eine der wenigen verbliebenen Anlaufmarken im „uncharted territory“. Auf der Unterseite definieren dagegen die jüngsten beiden Kurslücken auf Tagesbasis bei 17.280/17.158 Punkten bzw. 17.004/16.958 Punkten die ersten nennenswerten Rückzugsbereiche. Auf dieser Basis können Anlegerinnen und Anleger kurzfristige Tradingpositionen absichern.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.