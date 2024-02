Westlake Epoxy erhält ISCC PLUS-Zertifizierung für den Standort Duisburg, Deutschland

Die Westlake Corporation (NYSE:WLK) gab heute bekannt, dass der Produktionsstandort von Westlake Epoxy in Duisburg, Deutschland, die ISCC PLUS-Zertifizierung (International Sustainability & Carbon Plus) erhalten hat. Der Standort erhielt die Massenbilanz-Zertifizierung für die Rückverfolgung und den Umgang mit nachhaltigen Materialien bei der Herstellung von Epoxid-Spezialprodukten. Dies ist der zweite Standort von Westlake Epoxy in Europa, der die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten hat. Ziel ist es, diese Zertifizierung in naher Zukunft für alle Westlake Epoxy-Standorte in Europa zu erreichen.

"Dies ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Westlake Epoxy, erneuerbare Kohlenstoffmaterialien in die Rohstofflieferkette zu integrieren und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren", sagte Ann Frederix, Vizepräsidentin - Epoxy. "Die ISCC PLUS-Zertifizierung eröffnet unseren Kunden den Zugang zu einer breiteren Palette innovativer Produkte mit erneuerbaren Rohstoffen und geringerem Kohlenstoffausstoß. Das Konzept des Massenausgleichs gewährleistet eine gleichwertige Leistung wie bei herkömmlichen Epoxidprodukten und unterstützt unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsziele."

Diese jüngste Zertifizierung spiegelt das kontinuierliche Engagement von Westlake für eine umweltfreundlichere Arbeitsweise wider. Die Strategie von Westlake Epoxy steht im Einklang mit anderen Unternehmen in Europa, wie z.B. Westlake Vinnolit, deren Standorte alle ISCC PLUS zertifiziert sind.

Westlake Epoxy beliefert eine Vielzahl von Branchen, darunter Klebstoffe, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Hoch- und Tiefbau, Verbundwerkstoffe und Windenergie, Elektronik, Elektrolaminate, Marine und Schutzbeschichtungen.

Über Westlake

Die Westlake Corporation (NYSE:WLK) ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und innovativen Produkten, die das Leben jeden Tag verbessern. Mit Hauptsitz in Houston und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefert Westlake die Bausteine für lebenswichtige Lösungen - vom Wohnungs- und Bauwesen über Verpackungen und das Gesundheitswesen bis hin zur Automobil- und Konsumgüterindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.westlake.com .

