EQS-News: Karl Lauterbach besucht Plasmaspendezentrum der Biotest AG in Köln und betont wichtigen Beitrag zur Patientenversorgung

PRESSEMITTEILUNG Karl Lauterbach besucht Plasmaspendezentrum der Biotest AG in Köln und betont wichtigen Beitrag zur Patientenversorgung Plasmaspende in Deutschland sichert langfristig die Versorgung der Patienten mit lebenswichtigen Medikamenten

Modernstes Plasma Service Zentrum in Köln-Mülheim im Januar eröffnet

Dreieich, 28. Februar 2024. Der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Karl Lauterbach besuchte das modernste der bundesweit 11 Plasma Service Zentren am Wiener Platz in Köln, das im Januar 2024 neu eröffnet wurde. Betrieben wird das neue Zentrum von der Plasma Service Europe GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Biotest AG, die vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, um die Plasmaspende in Deutschland zu stärken. Die Medizinische Direktorin Tanja Engelen führte durch das Plasmaspendezentrum und stellte die papierlose Spende sowie die Bedeutung der Plasmaspende für die medizinische Versorgung heraus. „Plasmaspenden retten Leben und werden dringend benötigt. Den vielen Spenderinnen und Spendern, die bereit sind, einen Beitrag zur Versorgung schwerkranker Patienten zu leisten, danke ich persönlich für ihr Engagement“, betonte Prof. Dr. Karl Lauterbach im Spenderaum und dankte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung für ihren Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Die Lage ist ernst, denn die Versorgung in Deutschland wird immer knapper und der Bedarf steigt stetig. Besorgniserregende Lieferengpässe von Präparaten aufgrund von Plasmamangel bedeuten für viele Patienten eine Katastrophe: Sie müssen um ihre lebenswichtigen Medikamente bangen. In der Europäischen Union wurde beispielsweise für das Jahr 2021 ein Defizit von 22% bei der Plasmagewinnung prognostiziert. Das entspricht etwa 2 Millionen Litern Plasma, die für die Versorgung mit Plasmapräparaten fehlen. „Deutschland ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von öffentlichen Trägern und privaten Unternehmen, um die flächendeckende Versorgung mit Plasma zu gewährleisten. Auf europäischer Ebene wird zukünftig der bessere Schutz von Patientinnen und Patienten, Spenderinnen und Spendern durch die EU-Verordnung SoHO (Substances of Human Origin) geregelt und so einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen“, so Peter Janssen, Vorstandsvorsitzender der Biotest AG. Die Verarbeitung des gesammelten Plasmas erfolgt ausschließlich in Deutschland bei der Biotest AG in Dreieich. Regelmäßige Audits in Deutschland stellen sicher, dass die hohen gesetzlichen und internen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Über menschliches Blutplasma Menschliches Blutplasma ist der Ausgangsstoff zur Herstellung von Plasmaproteinpräparaten, die in der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Immunsystems, des Blutsystems sowie in der Notfallmedizin zum Einsatz kommen. Biotest gehört zu den weltweit sechs größten Herstellern von Plasmaproteinprodukten. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). IR Kontakt: Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

