EQS-Adhoc: Sixt SE: Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 und Bekanntgabe der Prognose für das Gesamtjahr 2024

Pullach, 29. Februar 2024 Die Sixt SE rechnet für das erste Quartal 2024 mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in der Größenordnung von minus 15 Mio. bis minus 28 Mio. Euro (Q1 2023: 33,3 Mio. Euro) und geht von einer deutlichen Steigerung des Konzernumsatzes aus (Q1 2023: 695,1 Mio. EUR). Wesentliche Gründe für die deutliche Abnahme des Konzernergebnisses in dem üblicherweise ergebnisschwachen ersten Quartal sind zum einen ein erhöhter Zinsaufwand und gestiegene Abschreibungen aufgrund gesunkener Restwerte sowie vorgezogener Verkäufe elektrischer Risk-Fahrzeuge (also von Fahrzeugen, für die SIXT das Restwertrisiko trägt). Dies wird sich voraussichtlich in jeweils zweistelliger Millionenhöhe ergebnismindernd auswirken. Zum anderen hatten sich im Vorjahresquartal noch positive Effekte in ebenfalls zweistelliger Millionenhöhe aus dem Verkauf von Verbrennerfahrzeugen ergeben. Nachdem die Gebrauchtwagenpreise für elektrische Fahrzeuge im Laufe des letzten Jahres unter Druck geraten waren und diese Entwicklung andauert, wird SIXT die Strategie des vorzeitigen Verkaufs elektrischer Risk-Fahrzeuge im Jahresverlauf 2024 fortsetzen und deren Bestand entsprechend weiter abbauen. Zugleich adressiert SIXT damit das deutlich geringere Kundeninteresse für elektrische im Vergleich zu herkömmlichen Antriebsarten. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Vorstand der Sixt SE insgesamt mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 400 Mio. und 520 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2023: 464 Mio. Euro; Konsens 2024 (Markterwartung): 476 Mio. Euro). Des Weiteren geht der Vorstand der Sixt SE für das Geschäftsjahr 2024 von einem deutlichen Wachstum beim Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr aus (Geschäftsjahr 2023: 3,62 Mrd. Euro; Konsens 2024: 3,77 Mrd. Euro). Wesentliche Treiber sind die hohe erwartete Nachfrage und die weiter fortgesetzte internationale Expansion. Die Sixt SE wird die weiteren vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 im Laufe des morgigen Tages in Form einer Pressemitteilung bekanntgeben. Kontakt: Alexander Enge

