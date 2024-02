EQS-News: Annahmefrist für das Aktienrückkaufangebot der MBB SE zu 96,00 € je Stückaktie endet am 4. März 2024

EQS-News: MBB SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Annahmefrist für das Aktienrückkaufangebot der MBB SE zu 96,00 € je Stückaktie endet am 4. März 2024



29.02.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Annahmefrist für das Aktienrückkaufangebot der MBB SE zu 96,00 € je Stückaktie endet am 4. März 2024 Berlin, 29. Februar 2024 – Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) hat am 31. Januar 2024 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot bekannt gegeben und wenige Tage später die zugehörige Angebotsunterlage veröffentlicht. Im Rahmen des Programms bietet MBB allen Aktionären den Rückkauf von bis zu 571.639 eigenen Aktien (ca. 10 % des Grundkapitals) zum Angebotspreis von 96,00 € je Stückaktie an. Die Frist für die Annahme des Angebots endet am 4. März 2024. Eine Verlängerung des Programms oder eine Erhöhung des Angebotspreises erfolgt nicht. Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, müssen ihre Weisung bis spätestens zum 4. März 2024 an Ihre Depotbank erteilen. Einzelheiten zum Aktienrückkauf sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf sowie im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de verfügbar. MBB SE

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

Fax +49 30 844 15 333

ir@mbb.com

www.mbb.com



Geschäftsführende Direktoren

Dr. Constantin Mang (CEO)

Dr. Jakob Ammer

Torben Teichler



Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier



Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

29.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com