ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "sehr starken Ausblick" nach einem soliden Jahr 2023. Trotz gestiegener Kosten sei die Gewinnentwicklung von beständigen Absätzen und der Preismacht gestützt worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 07:12 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------