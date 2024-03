GOLD: Wieviel Puste haben die Goldbullen noch?! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 02.03.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Werbung von

GOLD: Wieviel Puste haben die Goldbullen noch?! ­čö┤ Die aktuelle Gold-Analyse am 02.03.24 ­čö┤ Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups 02.03.2024, 11:51 Uhr XTB ┬ĚUhr Jens Chrzanowski

Die Goldbullen haben einen Run, aber nach mehreren Wochen mit gro├čen Spr├╝ngen nordw├Ąrts kommt langsam die Frage auf, wann langsam die Puste ausgehen k├Ânnte. Das Chartbild hat sich jedoch deutlich aufgehellt. Solange es Gold schafft, sich ├╝ber der SMA20 zu halten, solange k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gew├╝rdigt. Sollten sich R├╝cksetzer einstellen, so k├Ânnten sich diese zun├Ąchst im Bereich der SMA20 erholen. H├Ąlt diese Unterst├╝tzung nicht, so k├Ânnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten.

Die Goldbullen haben einen Run, aber nach mehreren Wochen mit gro├čen Spr├╝ngen nordw├Ąrts kommt langsam die Frage auf, wann langsam die Puste ausgehen k├Ânnte. Das Chartbild hat sich jedoch deutlich aufgehellt. Solange es Gold schafft, sich ├╝ber der SMA20 zu halten, solange k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gew├╝rdigt. Sollten sich R├╝cksetzer einstellen, so k├Ânnten sich diese zun├Ąchst im Bereich der SMA20 erholen. H├Ąlt diese Unterst├╝tzung nicht, so k├Ânnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Aktuelle Gold Analyse am 02.03.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading ­čö┤ Gold Handelsideen ­čö┤ Gold Prognose & Ausblick Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart: DAILY Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall zun├Ąchst in kleinen Tageskerzen aufw├Ąrtsgelaufen ist. Probleme gab es im Bereich der SMA20 (aktuell bei 2.026,2 US-Dollar) als auch der SMA50 (aktuell bei 2.033,6 US-Dollar). Es hat gut sieben Handelstage gedauert, bis sich Gold ├╝ber die SMA50 schieben und im Nachgang dessen auch festsetzen konnte. Am Freitag ging es mit Dynamik an und ├╝ber die 2.085 US-Dollar Marke. Mit dieser Bewegung zum Wochenschluss hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Solange es Gold schafft sich per Tagesschluss ├╝ber der SMA50 zu halten, solange sind weitere Erholungsbewegungen denkbar und m├Âglich. Denkbare Anlaufziele k├Ânnten zun├Ąchst die 2.097/2.102 US-Dollar und ├╝bergeordnet die 2.143/44 US-Dollar sein. Sollten sich R├╝cksetzer einstellen, so...





Vollst├Ąndigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht f├╝r jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinsch├Ątzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren k├Ânnen ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gew├Ąhrleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen gen├╝gt und keinem Handelsverbot vor der Ver├Âffentlichung der Analysen unterliegt.

Aktueller Kurs Perf. akt.

Perf. 1 Jahr Chart

1 Jahr Goldpreis ÔÇô ÔÇô

Meistgelesene Artikel