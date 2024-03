ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Aixtron auf 50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 55 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum dürfte 2025 anziehen, und darauf dürfte sich der Markt konzentrieren, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Montag vorliegenden Studie nach Gesprächen mit dem Halbleiterkonzern. Ihre Schätzungen für das laufende Jahr kappte die Expertin aber./ag/gl

