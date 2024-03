Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG Unternehmen: BIKE24 Holding AG ISIN: DE000A3CQ7F4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.03.2024 Kursziel: 2,80 EUR (zuvor: 3,30 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Außerordentlich hohe Abwertung auf Lagerbestände führt zum erneuten Verfehlen der Ergebnisprognose Die BIKE24 Holding AG hat am 28.02. zusammen mit vorläufigen Rahmendaten für das Geschäftsjahr 2023 erneut eine Prognoseanpassung veröffentlicht. [Tabelle] Auf Basis der ungeprüften Zahlen betrug die Umsatzveränderung im Geschäftsjahr bzw. vierten Quartal -13,5% bzw. -21.8%. Damit lag die Entwicklung im Schlussquartal über unserer Erwartung und das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2023 innerhalb der im Oktober gesenkten Spanne von -16 bis -11%. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nach vorläufiger Ermittlung lediglich -1,3% betragen, was unterhalb der bisherigen Prognose von -1% bis +1% liegt und zu der Adhoc-Mitteilung geführt hat, wenngleich die absolute Abweichung zur Prognose lediglich einen mittleren sechstelligen Eurobetrag ausmacht. Grund für die Verfehlung der Ergebnisquidance waren höher als erwartete Abwertungen auf den Lagerbestand (31.12.2023: 5,0 Mio. EUR vs. 31.12.2022: 2,8 Mio. EUR). Das Unternehmen hat hier die Abwertungsmethodik im laufenden Jahr umgestellt. So werden die Lagerbestände nicht mehr über einen definierten Zeitraum abgeschrieben, sondern im Hinblick auf die aktuelle Lagerreichweite abgewertet. Bei rückläufigen Umsätzen führt dies bei gleichem Bestand zu einer höheren Abwertung gegenüber der vorherigen Methodik. Die Vorräte konnten jedoch insgesamt auf das erklärte Ziel von weniger als 80 Mio. EUR zum Jahresende reduziert werden, was wir im Hinblick auf das weiterhin herausfordernde Marktumfeld als Erfolg werten, auch wenn unserer Erwartung nicht ganz erreicht wurde. Der positive Cashflow dürfte entsprechend die noch laufenden Verhandlungen für den Waiver der aktuellen Covenants unterstützen. Da diese im wesentlichen auf EBITDA und Cashflow abzielen, dürfte die ebenfalls vermeldete Wertminderung auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 56 bis 64 Mio. EUR diesbezüglich keine direkten Konsequenzen haben. Die Impairments dürften allerdings eine Implikation für den Ausblick 2024 haben. Die immer noch hohen Bestände in der Branche in Kombination mit der zähen Nachfrage dürften die bislang von uns erwartete Erholung bei der Rohertragsmarge und dem EBITDA in 2024 nicht zulassen. Wir haben daher unsere Prognosen erneut gesenkt. Fazit: Auch wenn die Verfehlung der Ergebnisziele in absoluten Zahlen u.E. vernachlässigbar ist, zeigt die heftige Marktreaktion den Schaden der erneuten Gewinnwarnung hinsichtlich der Kredibilität. Der Markt für Fahrräder und insbesondere die Position von BIKE24 ist mittelfristig attraktiv, auch wenn 2024 noch nicht die erhoffte Erholung bringen dürfte. Im Hinblick auf das DCF-basierte Kursziel von 2,80 EUR (zuvor: 3,30 EUR) behalten wir das Rating 'Kaufen' bei, auch wenn der Newsflow vorerst verhalten bleiben dürfte. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29057.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °