Alphabet: Robotaxis sind ein 45,7 Milliarden USD Markt bis 2030. Die Tochter Waymo weitet den Einsatz aus!

Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren wirbeln den Fahrservice-Markt durcheinander!

In der Automobilbranche ist ein Wettrennen entbrannt. Tesla, Mercedes-Benz und Co. eifern darum, wer als erste selbstfahrende Autos auf die Straßen bringt mit dem Ziel, dass sich die Insassen anderweitigen Tätigkeiten widmen können. Sei es sich zu entspannen, parallel zu arbeiten oder Filme zu schauen, weil das Lenkrad nicht mehr in die Hand genommen werden muss. Das Ziel ist eine autonome Fahrt von einem zum anderen Ort. Der Übergang zur künstlichen Intelligenz dürfte sich fördernd auswirken, weil die Systeme lernen die Umgebung noch besser einzuschätzen und reagieren zu können. Die Einführung von Robotaxis, die ohne Fahrer auskommen, wird den Markt für Fahrservices disruptieren. Verschiedene Schätzungen zur potenziellen Marktgröße existieren. Laut MarketsandMarkets wird der weltweite Robotaxi-Markt von 0,4 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 45,7 Milliarden USD bis 2030 explodieren. Das wachsende Bedürfnis für einen bequemen und sicheren Transport ist ein Hauptnachfragetreiber. Zudem werden die Kosten für die Beförderung massiv reduziert, was die Nutzung zusätzlich anschieben wird. Mobility-as-a-Service wird ein gigantischer Markt und Alphabet steht parat, um davon zu profitieren.

