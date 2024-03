ANALYSE-FLASH: SocGen senkt DHL Group auf 'Hold' - Ziel hoch auf 46 Euro

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 46 Euro angehoben. Es sei für Anleger zu früh, auf eine makroökonomisch bedingte Erholung der Volumina beim Logistikkonzern zu setzen, schrieb Analyst Sumit Mehrotra in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Krise im Roten Meer und die jüngsten Ausblicke von Wettbewerbern ließen kaum Besseres für 2024 erwarten, weshalb der Experte seine Gewinnschätzungen für DHL kürzte. Das neue Kursziel resultiere aber aus einer leicht höheren Branchenbewertung. Zudem basieren seine Schätzungen nun auf dem Jahr 2024./tav/gl

