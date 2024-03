Continental: Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz bei Forschung und Entwicklung🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.03.2024

Das Wertpapier hat sich in den letzten Monaten deutlich erholen können. Im Bereich der 77,76 EUR wurde im Februar das Monatshoch formatiert. Dies liegt nur knapp unter dem bisherigen Jahreshoch 2024. Zwischenzeitlich hat die Aktie etwas zurückgesetzt und hat zwei wichtig Unterstützungslevels auf Tagesbasis aufgegeben. Welche Szenarien lassen sich daraus ableiten?

AKTIE IM FOKUS: Continental

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004 / Kürzel: CON

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 71,60 EUR

Marktkapitalisierung 14,72 Mrd. EUR

Umsatz 2023 39,41Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 36,03 %

KGV 2024* 8,56 %

4 Wochen Performance - 4,81 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,46 %

Branche Automobilzulieferer

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat vor einigen Wochen angekündigt, weltweite Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz bei Forschung und Entwicklung durchzuführen. Gemeint ist damit, dass rund 1.750 Stellen in diesem Bereich abgebaut werden sollen. Gleichzeitig sollen bis spätestens Ende 2025 eine Reihe der 82 Entwicklungsstandorte verschlankt, die bestehende Infrastruktur soll durch Synergien besser ausgelastet werden. Ziel ist es die Anpassungen sozialverträglich durchzuführen. Betroffen von den Maßnahmen sind auch deutsche Standorte in der Rhein-Main Region. Aktuell gibt der Zulieferer 12 Prozent vom Umsatz für Forschung und Entwicklung aus. Dieser Anteil soll auf 10 Prozent reduziert werden. Absolut gesehen können die Ausgaben für diesen Bereich durch einen wachsenden Umsatz aber auch steigen. Der Fokus bei der Entwicklung soll auf Zukunftstechnologien im Bereich des software-definierten Fahren liegen.

Darüber hinaus will der Konzern in der Verwaltung weltweit 5.400 Stellen abbauen, was zu einer Kosteneinsparung von 400 Mio. EUR führen soll. Insgesamt beschäftigt der Konzern weltweit in 57 Ländern rund 200.000 Mitarbeitende.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr will der Konzern am 07.03.2024 veröffentlichen. Erwartet wird ein Umsatz von 41,5-44,5 Mrd. EUR...





