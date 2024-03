EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG informiert zur GSP Centurion GmbH

EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Immobilien

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG informiert zur GSP Centurion GmbH Frankfurt am Main, 5. März 2024 – Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG („PREOS“, ISIN: DE000A2LQ850) teilt mit, dass die GSP Centurion GmbH beim Amtsgericht Leipzig einen Insolvenzantrag gestellt hat. Die GSP Centurion GmbH ist eine Objektgesellschaft, deren einziges Asset die Frankfurter Büroimmobilie „The Centurion“ ist. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Rainer M. Bähr bestellt. Zwischen GSP Centurion und PREOS gibt es keine wechselseitigen Ansprüche, Forderungen sowie Leistungsverpflichtungen. Entsprechend entfällt für die PREOS lediglich ein monatlicher vierstelliger Euro-Betrag, der zuvor im Rahmen eines laufenden Dienstleistungsvertrages angefallen war. Auch die PREOS-Muttergesellschaft publity AG ist von der aktuellen Situation lediglich durch den Wegfall eines laufenden Asset Management-Mandats betroffen. Weitere Auswirkungen auf die PREOS und ihre Muttergesellschaft gibt es nicht. PREOS ist zuversichtlich, dass der vorläufige Insolvenzverwalter in den nächsten drei Monaten eine Investorenlösung für das Objekt herbeiführen kann. Es gibt für das Objekt bereits mehrere neue Mietinteressenten. Zudem erfüllt „The Centurion“ nach wie vor alle Voraussetzungen für eine Transformation zu einem Green Building, die entsprechenden Pläne sind bereits ausgearbeitet. Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf nachhaltige Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor im Bereich Green Development. Im Ankauf liegt der Fokus auf ESG-konforme Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen als auch auf unbebauten Grundstücken, bei denen ESG-Projektentwicklungen in Frage kommen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Portfolio von Immobilien mit ESG-Fokus in der Zukunft nach Möglichkeit zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-56

