Goldpreis nahe Allzeithoch – Jerome Powell und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Der Goldpreis kann sich am Dienstagmorgen mit rund 2.120 Dollar je Feinunze weiterhin über der psychologischen 2.100er-Marke behaupten. Insbesondere auf geldpolitische Impulse sollten sich Anleger in dieser Woche gefasst machen. So tritt Fed-Chef Jerome Powell gleich zweimal in dieser Woche vor die Öffentlichkeit. Auch die EZB-Sitzung dürfte für Impulse sorgen. Nicht zuletzt könnten die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag über Wohl und Wehe entscheiden.

Fed-Vertreter treten vor die Öffentlichkeit – EZB tagt am Donnerstag

Insgesamt zwei Reden durch Fed-Gouverneur Barr gilt es am Dienstag um 18:00- und 21:30 Uhr nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.